Пандемия резко увеличила спрос на винтажную одежду

Потребителей вдохновляет ностальгия по ретро-моде во время изоляции, и новое исследование указывает на стремительный рост спроса на винтажную одежду в Великобритании.

По данным британского розничного продавца винтажной одежды Cloak Vintage, количество соответствующих поисковых запросов в Google резко возросло из-за популярности тематических шоу в духе 1980-х годов. Число поисковых запросов «винтажные рубашки» выросло в декабре 2020 года на 94% и еще на 50% в марте 2021 года. В последнюю неделю февраля резкий рост интереса со стороны пользователей показал запрос «свитер 80-х».

В социальных сетях также фиксируется рост спроса на винтаж. Так, за прошедшие месяцы 2021 года хэштеги #VintageClothing и #VintageFashion используются в более чем 10 млн постов.

Сотрудники Cloak Vintage объясняют развитие тенденции популярностью шоу о 1980-х, таких как It's A Sin. Часто публикации о сериале дополняются хэштегами #1980s (2 056 250 постов) и #80sFashion (1 735 984 постов). Кроме того, в компании говорят, что за последние шесть месяцев Cloak Vintage зафиксировала 134-процентное увеличение доходов и 80-процентное увеличение трафика.

Роберт Уайсли, управляющий директор Cloak Vintage, поясняет: «1980-е были действительно культовым временем для моды, и удивительно видеть, как она возвращается с таким размахом. Долгое время приглушенные цвета и простые формы были большой тенденцией благодаря влиятельным лицам, таким как Кардашьян, но мы наблюдаем огромный всплеск яркой, смелой моды… Популярность таких шоу, как «Это грех» и «Очень странные дела», несомненно, повлияла на нашу ностальгию по ретро-моде, и в сочетании со временем, проведенным за просмотром сериалов из-за локдаунов, и увеличением количества покупок в интернете, мы увидели ошеломляющий рост продаж и трафика».