За три месяца розничная торговля Великобритании лишилась 67 000 сотрудников

По данным Управления национальной статистики Великобритании, за три месяца 2020 года местная розничная торговля потеряла 67 тыс. рабочих мест. В связи с этим представители британского ретейла обратились к правительству с призывом предотвратить очередной локдаун.

Известно, что на данный момент в сфере розничной торговли Великобритании занято порядка 3 млн человек. Отмечается, что это самый низкий показатель с 1999 года. По мнению представителей отрасли, если магазинам будет предписано оставаться закрытыми после 12 апреля 2021 года, ретейл ждет очередная волна массовых сокращений. В Британском консорциуме розничной торговли, отмечают, что к данному моменту в вынужденных отпусках находятся порядка 600 тыс. сотрудников объектов розничной торговли. Показатель на 200 тыс. превышает цифры декабря прошлого года.

При этом в правительстве Великобритании разрабатывается план по выходу из локдауна. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, ограничения на работу магазинов будут сниматься в четыре этапа, процесс займет как минимум четыре месяца.