Фотопроект Стивена Кляйна для Interview Magazine. Март, 2017

Одной из самых запоминающихся фотосессий уходящего месяца стала съемка знаменитого фотографа для журнала Interview.

1 / 10 Interview Magazine. Март, 2017



















Исследуя современные представления о женской красоте и феминистские тренды, Стивен Кляйн создал очень эффектную съемку для мартовского номера Interview Magazine. Несколько глянцевых страниц украсили снимки проекта A Position of Strength, для которых позировала настоящая модель-бодибилдерша. Полчилось очень эффектно и, как всегда у Кляйна, провокационно. Оказалось, что аксессуары и одежда из актуальных коллекций могут красиво смотреться и на очень мужественных девушках.