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Артем Кузелев

Фотопроект Стивена Кляйна для Interview Magazine. Март, 2017

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  • 24 Марта 201711:41
Сюжеты: Interview

Одной из самых запоминающихся фотосессий уходящего месяца стала съемка знаменитого фотографа для журнала Interview.

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  • Interview Magazine. Март, 2017

Исследуя современные представления о женской красоте и феминистские тренды, Стивен Кляйн создал очень эффектную съемку для мартовского номера Interview Magazine. Несколько глянцевых страниц украсили снимки проекта A Position of Strength, для которых позировала настоящая модель-бодибилдерша. Полчилось очень эффектно и, как всегда у Кляйна, провокационно. Оказалось, что аксессуары и одежда из актуальных коллекций могут красиво смотреться и на очень мужественных девушках.

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