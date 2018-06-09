Журнал Interview возрождается!

Издатель Джейсон Никич сообщил, что в данный момент идет работа над сентябрьским номером.

В официальном заявлении Никича говорится, что редакция легендарного издания трудится над сентябрьским номером. Издатель также заявил: «В ближайшие недели наша команда будет прилагать все усилия, чтобы возрожденный Interview был таким же красивым, творческим и сильным по визуальному контенту, как и раньше». Сообщение вселило оптимизм в поклонников журнала, который буквально пару недель назад говорил о своем банкротстве.