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Артем Кузелев

Гламур 1980-х на выставке в Москве

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  • 07 Декабря 201818:06
Сюжеты: Васильев

В столице открылась выставка, посвященная гедонистичной моде восьмидесятых годов прошлого века.

Экспозиция «Гламур 80-х. Из Фонда Александра Васильева» расположилась на ВДНХ в павильоне №16. На выставке представлено более 50 моделей одежды и около ста аксессуаров. Кроме того, здесь можно увидеть журналы и фотографии эпохи 1980-х, когда тренд на гламур переживал второе рождение. Среди экспонатов наряды Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pierre Balmain и других именитых домов моды. Посетить проект можно до 7 марта 2019 года по цене 300 рублей.

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