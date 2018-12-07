Гламур 1980-х на выставке в Москве

В столице открылась выставка, посвященная гедонистичной моде восьмидесятых годов прошлого века.

Экспозиция «Гламур 80-х. Из Фонда Александра Васильева» расположилась на ВДНХ в павильоне №16. На выставке представлено более 50 моделей одежды и около ста аксессуаров. Кроме того, здесь можно увидеть журналы и фотографии эпохи 1980-х, когда тренд на гламур переживал второе рождение. Среди экспонатов наряды Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pierre Balmain и других именитых домов моды. Посетить проект можно до 7 марта 2019 года по цене 300 рублей.