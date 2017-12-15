Gucci представит круизную коллекцию во Франции

Итальянский дом моды сообщил место проведения показа круизной коллекции 2019 года.

Алессандро Микеле сообщил, что следующая круизная коллекция будет показана во французском Провансе, в городе Арль. Шоу состоится 30 мая 2018 года в древнем римском некрополе Алискампе, который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Отмечается, что это будет первым столь масштабным событием на территории достопримечательности.