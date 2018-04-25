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Артем Кузелев

Худшие условия труда в Dior, Chanel, Versace и Gucci

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  • 25 Апреля 201813:33
Сюжеты: Dior, Chanel, Gucci

Фабрики знаменитых модных домов были признаны одними из худших по условиям труда в модной индустрии.

Проект Fashion Revolution опубликовал в сети рейтинг условий труда на производствах крупных модных марок. Составители списка изучали, насколько марки честно и открыто рассказывают о своих фабриках, каковы условия труда на них, кто и как поставляет товары, как проходит взаимодействие с профсоюзов и решается проблема гендерного неравенства. В результате получился своеобразный рейтинг, в конце которого с худшими результатами расположились дома Chanel, Versace, Marc Jacobs, Dior, Dolce & Gabbana, Gucci и Urban Outfitters.

Лучшими же специалисты Fashion Revolution признали производства таких брендов, как Puma, adidas, Reebok и H&M. В середине списка поместились Levi’s, Vans, The North Face, Timberland и Zara.

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