Игорь Гуляев. Осень-зима 2017-18. "Высшая проба"

Эпохи сменяют друг друга. Новые ценности, новые герои, новые битвы. История не знает постоянства, у неё не бывает абсолютных величин. Есть только одно мера, одна константа - золото. Оно неизменное, яркое, тёплое, ценное. Оно всегда в тренде!

Золотое свечение зимой? Почему бы и нет! Модный Дом IGOR GULYAEV в новом сезоне предложит своим почитателям блистать и выделяться в толпе, подобно золотым бликам.

"Вы ориентиры для других - талантливые и смелые, незаурядные, открытые всему миру. Вы должны озарять собой мир, подобно полуденному лучу солнца, пробивающемуся сквозь замочную скважину!"- вот, что хочет сказать дизайнер своим клиентам в новом сезоне.

Новая коллекция Модного Дома Игоря Гуляева сезона осень-зима 2017-18 "Высшая Проба" - это новые и смелые образы для жителей современного мегаполиса. Смешение красок и фактур, стилей, искусства с технологиями, рождают образы, в которых вы будете ощущать себя на пике совершенства!

Фото - Dima Babushkin