Модный дом Igor Gulyaev объявляет международный конкурс молодых талантов

Модный дом Igor Gulyaev объявляет старт Международного конкурса Art-Razgulyay, к участию в котором приглашаются молодые дизайнеры, художники и модельеры со всей России, а также из стран СНГ. Возраст участников – до 35 лет.

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливой молодежи, поиска новых имен в индустрии моды и дизайна, нового содержания традиционных элементов в сфере моды, создания инновационных площадок для профессионального обмена.

«Россия гордится своими традиционными визуальными кодами, но готова показать миру новые. Мы предлагаем разорвать шаблоны, увидеть и открыть новые паттерны в старых классических визуальных образах. Международный конкурс ART-RAZGULIAY направлен на мотивацию молодежи к формированию нового прочтения известных символов России для придания актуального содержания образу нашей страны, в том числе у молодежи зарубежных стран», - говорит Игорь Гуляев, выступивший главным вдохновителем и инициатором конкурса.

Конкурсные заявки принимаются до 20 сентября 2019 года. Чтобы принять участие в конкурсе, следует заполнить форму конкурсной заявки, приложить дополнительные материалы (презентация, визуальные материалы, сканированное или фотографическое изображение эскиза или изделия, рисунок (формат файла: JPEG / TIFF / PDF). Архив с конкурсной заявкой и дополнительными материалами следует выложить на любой файлообменник, а ссылку отправить на e-mail конкурса - konkurs@art-gulyaev.ru. В теме укажите ваше имя. Подробнее об участии в конкурсе.

Конкурсные заявки принимаются в двух номинациях:

АРТ-Символ

Интерпретация традиционных российских визуальных образов и художественных техник, в том числе новая реализация образа и конструкции традиционной русской матрешки.

АРТ-Узор

Авторский принт (узор, орнамент, паттерн) ткани для одежды, домашнего текстиля, мебели и декора помещений на основе традиционных национальных узоров (гжель и хохлома).

Залогом успеха для участия в конкурсе станет современная интерпретация и использование в элементах одежды и аксессуаров существующих символов и культурных кодов, их обновление в соответствии с ключевыми трендами нового времени: технологичностью, инновационностью, открытостью.

Победители конкурса будут объявлены 01 октября 2019 года, а награждение состоится 04 октября в рамках Международного форума моды, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Победитель конкурса в номинации АРТ-Символ получит возможность продажи собственной продукции в бутиках Игоря Гуляева, а призер в номинации АРТ-Узор – возможность использования своего произведения в новой коллекции модельера.

ПАРТНЕРЫ

Партнерами конкурса Art-Razgulyay выступают Общероссийская общественная организация “Российский Союз Молодежи” и информационный портал Новости Школ.

О МОДНОМ ДОМЕ IGOR GULYAEV

Модный Дом IGOR GULYAEV был основан в 2009 году. Первый же показ Игоря Гуляева вызвал большой резонанс, профильные международные издания стали называть его новатором в сфере меховой моды. Специалисты fashion-индустрии обратили особое внимание на коллекции модельера, отличавшиеся особым творческим взглядом и высоким уровнем исполнения.

Игорь Гуляев – лауреат многочисленных премий: «Дизайнер года», «Лучший меховой дизайнер», «Вклад в развитие российской fashion-индустрии»,

«Международный прорыв», «Лучший Меховой Бренд», «Русское имя мехового кутюра». Показы дизайнера проходят в России на главных неделях моды в Москве и Петербурге, а также за рубежом - в США, Франции, Италии, Казахстане и Словакии.

Игорь Гуляев является приглашенным дизайнером известного французского бренда Guy Laroche, для которого создает капсульные коллекции меховых изделий.

В коллекции модного дома наряду с изделиями из меха представлены всесезонные женские коллекции (Pret-a-porte de Luxe), вечерние и свадебные наряды (Igor Gulyaev Exclusive), детская линия (Igor Gulyaev for Kids), аксессуары (Igor Gulyaev Acсessoires) и изделий для дома (Igor Gulyaev HOME).

Основой философии бренда IGOR GULYAEV является исключительный перфекционизм, присутствующий во всем: от поиска свежих креативных идей и выбора лучших материалов до строжайшего контроля за качеством исполнения изделий.

Сейчас изделия Игоря Гуляева можно увидеть и приобрести в нескольких странах мира. Бутики Igor Gulyaev открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Дубае. Одежда Igor Gulyaev украшает гардеробы мировых знаменитостей – Орнеллы Мутти, Лары Фабиан, Голди Хоун, а также многих российских звезд – Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Елены Ваенги, Леры Кудрявцевой, Наташи Королевой, Яны Рудковской и многих других. В платьях от Игоря Гуляева звезды появляются на красных дорожках самых значимых светских мероприятий.

http://www.igorgulyaev.com