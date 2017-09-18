Итоги конкурса «Подиум-2017»

В этом году на конкурсе «Подиум-2017» свои работы в 6 номинациях представили более 90 участников из 20 регионов страны (Екатеринбург, Новосибирск, Москва, Кострома, Ставрополь, Ростов-на-Дону и др.).

В своих коллекциях они продемонстрировали всё разнообразие направлений и стилей, показав женскую, мужскую, молодежную, детскую моду, городскую повседневную и спортивную одежду, летний и зимний ассортимент, а также варианты нарядной одежды для вечера.

Международное жюри конкурса возглавил фэшн-гуру Александр Хилькевич. По его словам, общий уровень коллекций за прошедший год вырос, явным лидером показов стала Шахтинская школа дизайна (руководитель Светлана Куренова), также интересные работы представили конкурсанты из Майкопа, Владикавказа и Нальчика.

Среди 130 призов и наград, вручённых участникам – денежные премии, оборудование, стажировки в ведущих российских фэшн-компаниях («Глория Джинс», «Твоё», Terekhovgerl), печать по ткани, участие в показах на Неделе моды в Москве, презентации коллекций в Сингапуре и США.

Гран-при и денежную премию (100 тыс. руб.) завоевала Людмила Косарева (г. Елец).

Конкурс «Подиум» проводится в России с 1997 года и входит в тройку самых сильных дизайнерских конкурсов страны.

Организаторы конкурса «Подиум-2017»:

Донской государственный технический университет – опорный вуз юга России.

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ (Шахты).

Информационная поддержка: Intermoda.ru

Официальный фотограф конкурса: Дмитрий Бабушкин

Лауреаты конкурса «Подиум-2017»

Людмила Косарева

Басов Вячеслав

Ушар Саина

Агаджанян Алина

Колесникова Эльвира

Цховребова Зарина

Габараева Кристина

Трифонова Анастасия

Хачатурова Елена

Корсетова Вероника

Колотушкина Анна

Лампель Дмитрий

Бекоев Хозх

Саральп Лалина

Лысова Елена

Короткова Юлия

Бакина Мария

Баленко Валерия

Гладких Дарья

Лазаренко Ксения

Молоканова Ирина

Резникова Екатерина

Чугунова Дарья

Вяжевич Алеся

Чеченко Вероника

Также председателем жюри были отмечены как перспективные коллекции Филипповой Анастасии, Гобеевой Аланы, Федотовой Виктории, Елены Попелнухи, Христенко Виктории, Мерензон Виктории, Тлуповой Марианны.