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Итоги XIV международного конкурса молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2017»

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  • 19 Сентября 201714:44
Сюжеты: Подиум

С 13 по 16 сентября в г. Геленджике прошел XIV Международный конкурс молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2017», организованный Донским государственным техническим университетом и Институтом сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты Ростовской области.

Молодым авторам была представлена возможность заявить о себе, как о потенциальном или состоявшемся дизайнере, получить более 130 ценных призов и наград, среди которых денежные премии, оборудование и  сертификаты на прохождение стажировок в ведущих российских фэшн-компаниях (ОАО «Корпорация «Глория Джинс»», «Твоё», «РусМода» (брэнд А. Терехов)),  участия в показах на Неделе Моды в Москве, презентации коллекций в США и Сингапуре, подарено более 30 сертификатов на печать 400 метров тканей, в том числе, по эксклюзивным эскизам.

Партнерами конкурса «Подиум-2017» выступили: Благотворительный фонд  «Русский силуэт» (г. Москва, Россия); Международная общественная ассоциация «Союз дизайнеров» (г. Москва, Россия); международный Конкурс, нацеленный на масштабирование бизнеса российских дизайнеров одежды по всему миру «FollowTheFabrika» (г. Москва, Россия), модельное агентство «Венеция» (г. Ростов-на-Дону); makeup school  Екатерины Клещевской (г. Шахты, Россия) и салон красоты «Токио» (г. Шахты,  Россия).

В качестве спонсоров выступили магазин-студия Кутюрной вышивки Vintage Rose (г. Санкт Петербург, Россия), компания по изготовлению эксклюзивных дизайнерских тканей, в том числе по оригинальным эскизам SpaceFabrics  Рrintpick.ru (г. Москва),  сертифицированный имидж-стилист Дарья Махмудова (г. Ростов-на-Дону),  ростовское региональное представительство Школы шитья Любакс (г. Ростов-на-Дону), продюсерский центр  «Freyer» (г. Краснодар),  студия загара «Солнечный рай» (г. Ростов-на-Дону).

Особые гости Конкурса: Дмитрий Бабушкин – фото-художник, академик Национальной академии индустрии моды, основатель и правообладатель информационного портала Intermoda.ru (г. Москва, Россия)  и Сэми Сануси, меценат, продюсер  группы  проектов RÊVE (Сингапур).
Информационная поддержка конкурса: Интернет-порталы InterModa.ru и FollowTheFabrika.ru, информационная служба ДГТУ, телекомпания Дон 24 и глянцевый журнал «Академия моды».

Молодые участники приехали из 20-ти регионов страны: г. Цхинвал (Республика Южная Осетия), Владикавказ (Республика Северная Осетия – Алания), Луганск (Луганская Народная Республика),  Воронеж, Ростов-на-Дону, Кострома, Москва, Нижний Новгород, Майкоп, Нальчик, Тамбов, Елец,  Новосибирск, Екатеринбург, Ставрополь, Пятигорск и др.
Самыми молодыми участниками Конкурса  стали семнадцатилетние авторы – Ивановская Арина   (коллекция  «Tokio style»,  номинация «Дебют»,  Ростовское художественное училище им. М.Б. Грекова г. Ростов-на-Дону) и Тарасова Вера (коллекция «Сны», номинация «Дебют»,     Детская художественная школа №2 прикладного декоративного искусства им. В.Д. Поленова, г. Тамбов).

60 коллекций и 15 дизайн-проектов от 10 самостоятельных дизайнеров и  82 студента из 17 высших учебных заведений, 3 колледжей, детской художественной школы и школы студии кроя  в номинациях «PRET-A-PORTER», «КРЕАТИВ», «ЭТНО-ФЬЮЖН», «ПРОФИ», «ДЕБЮТ» «ВИЗУАЛЬНАЯ РЕКЛАМА FASHION-ИНДУСТРИИ» были отсмотрены  профессиональным жюри.

ЖЮРИ

Конкурсные работы оценивало компетентное международное жюри под председательством международного аналитика моды, куратора fashion-проектов, авторитетного эксперта страны по отбору и оценке коллекций, соучредителя Национальной академии индустрии моды Александра Хилькевича (г. Москва, Россия).

Члены жюри:

Кристиан  Манганга – профессор кафедры «Дизайна и искусств» университета Гомы (Демократическая Республика Конго);
Валерий Белгородский – ректор Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), вице-президент Национальной академии индустрии моды (г. Москва, Россия);
Олег Коротышев – арт-fashion-продюсер, эксклюзивный представитель Harbin fashion week на территории России, лауреат премии  Outstanding World Fashion «Promoter 2015» (г. Москва, Россия);
Инна Харбов – дизайнер, президент группы RÊVE – Dream Away Internationally (Сингапур, США);
Джемал Махмудов – основатель и главный дизайнер марки одежды «MD», представитель международного конкурса «Русский силуэт»  (г. Москва, Россия);
Мария Резникова – президент  международного fashion-конкурса «theFabrika» (г. Москва, Россия);
Степан Казявин – ведущий дизайнер мужского ассортимента одежды бренда «Твое» (г. Москва, Россия);
Дарья Варварук – главный технический дизайнер корпорации «Глория Джинс» (г. Москва, Россия);
Алена Коннова – ведущий дизайнер направления Terekhovgerl бренда «Александр Терехов» (г. Москва, Россия);
Татьяна Бердник – председатель Южно-Российского регионального отделения международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров» (г. Ростов-на-Дону, Россия).

Жюри конкурса «Подиум» выразило особую благодарность Оргкомитету во главе с председателем Б.Ч. Месхи за высокий уровень профессионализма в организации  и проведении всех заявленных мероприятий в рамках конкурса. Члены жюри отметили, что конкурс является одним из самых авторитетных, открытых и доступных для всех начинающих дизайнеров, кто хочет получить авторитетную и непредвзятую оценку своих работ

Призы  членов жюри:

1. Спецприз Дарьи Варварук –  2-х недельная стажировка в ОАО «Корпорация «Глория Джинс»» (г. Москва) с возможностью последующего трудоустройства:
-  Хачатурова Елена, коллекция «Ирис КИС KISS», Институт сферы обслуживания и предпринимательства  (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты Ростовской области
- Басов Вячеслав, коллекция «Путь в абстракцию»,    Институт сферы обслуживания и предпринимательства  (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты Ростовской области
- Косарева Людмила,  коллекция «Yggdrasil» (Иггдрасиль), Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец
- Лысова Елена,  коллекция «#осколки_неба», Уральский Государственный Архитектурно-художественный университет (УралГАХУ), г. Екатеринбург.

2. Спецприз Алены Конновой – 2-х  недельная стажировка в корпорации «РусМода» с возможностью последующего трудоустройства:
- Анастасия Филиппова, коллекция «Вырасти своего фламинго»,     Институт сферы обслуживания и предпринимательства  (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты  Ростовской области

3. Спецприз Инны Харбов – презентации коллекции  в Сингапуре и  США:
-  Хачатурова Елена, коллекция «Ирис КИС KISS», Институт сферы обслуживания и предпринимательства  (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты Ростовской области;
- Ивановская Арина, коллекция «Tokyo style», Ростовское  Художественное Училище им.М.Б.Грекова, г. Ростов-на-Дону;
- Короткова Юлия, коллекция «DREAMS», Костромской Государственный
Университет, г. Кострома;
- Ушар Саина, коллекция «Exhaling Summer»,  Колледж дизайна Института архитектуры, строительства и дизайна Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова, г. Нальчик.

4. Спецприз Марии Резниковой – участие в международном fashion-проекте FollowTheFabrika, включающий организацию показа «под ключ», продакшн и PR поддержка бренда, а также вывод дизайнера на международный рынок:
- Сидоренко Марина, коллекция «Утренняя линейка», Институт сферы обслуживания и предпринимательства  (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты Ростовской области

5. Спецпризы Валерия Белгородского:
– сертификат на участие в в полуфинале Конкурса молодых дизайнеров TOCHKA.RU  на Неделе Моды в Москве:
- Науменко Кира, коллекция «Космический джем», Институт сферы обслуживания и предпринимательства  (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты Ростовской области;
- Михайлова Ирина,  коллекция «Когда я был», Новосибирский технологический институт (филиал) Российского государственного университета им. Алексея Николаевича Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) г. Новосибирскполуфинале проекта Точка RU
- сертификат на участие  в финале Конкурса молодых дизайнеров TOCHKA.RU  на Неделе Моды в Москве:
- Басов Вячеслав, коллекция «Путь в абстракцию», Институт сферы обслуживания и предпринимательства  (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты Ростовской области.
        
6. Спецприз Олега Коротышева  (ювелирное украшение - серебряные ножницы в виде подвески на серебряной цепочке)– Гобеева Алана, коллекция «Найди свой путь»,  Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова (г. Владикавказ)

7. Спецприз Татьяны Бердник:
 - Попелнуха Елена, коллекция «Я-революция», Луганский национальный университет им. Владимира Даля, Луганская Народная Республика, г. Луганск;
 - Корсетова Вероника,  Колотушкина Анна,  коллекция «Под другим углом», Российский государственный университет им. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва;

8. Дипломы Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров»:
- Лысова Елена, коллекция «#осколки_неба», Уральский Государственный Архитектурно-художественный университет (УралГАХУ);
- Саральп Лалина, коллекции «4+1», Колледж дизайна Института архитектуры, строительства и дизайна Кабардино-Балкарского государственного университета имени Хатуты Мутовича Бербекова, г. Нальчик;
- Хачатурова Елена, коллекция «Ирис Кис Kiss», Институт сферы обслуживания и предпринимательства  (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты Ростовской области;
- Ушар Саина, коллекция «Exhaling Summer»,  Колледж дизайна Института архитектуры, строительства и дизайна Кабардино-Балкарского государственного университета имени Хатуты Мутовича Бербекова, г. Нальчик;
- Чеченко Вероника, Академия архитектуры и искусств Южного Федерального университета, г. Ростов-на-Дону;
- Макарова  Кристина, Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону;
- Оргкомитет Международного конкурса молодых дизайнеров и модельеров «Подиум – 2017».

ПРИЗЫ И ПОДАРКИ ОТ СПОНСОРОВ:

Сертификаты на печать материалов от компании SpaceFabrics (г. Москва) вручены всем лауреатам, обладателю Гран-при и авторам следующих коллекций:
- Злыгостева Надежда, г Таганрог;
- Бородько Татьяна,  Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва;
- Корсетова Вероника,  Московский государственный институт культуры, г. Москва;
- Колотушкина Анна, Московский государственный институт культуры, г. Москва;
- Лафаева Татьяна, г. Москва;
- Грамская Евгения,  Технологический институт сервиса (филиал) Донского государственного технического университета в  г. Ставрополь;
- Джавадова Галина,  Институт сервиса и технологий (филиал) Донского государственного технического университета в  г. Пятигорск;
- Гладкова Галина Институт сервиса и технологий (филиал) Донского государственного технического университета в  г. Пятигорск;
- Ищенко Ольга Технологический институт сервиса (филиал) Донского государственного технического университета в  г. Ставрополь;
- Глашева Фатимат,  Институт архитектуры, строительства и дизайна Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М.  Бербекова, г. Нальчик;
- Глинская Екатерина, Институт сферы обслуживания и предпринимательства  (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты Ростовской области.

Сертификат на  публикацию в глянцевом журнале «Академия моды»:
-  Попелнуха Елена, коллекция «Я-революция», Луганский национальный университет им. Владимира Даля, Луганская Народная Республика, г. Луганск;
- Школы дизайна Донского Государственного Технического университета, г. Ростов-на-Дону, Институт сферы обслуживания и предпринимательства  (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты Ростовской области, Южного федерального университета, Луганского национального университета им. В. Даля (Луганская Народная Республика, г. Луганск), а также авторов детский коллекций (Злыгостевой Надежды, Мерензон Виктории, Христенко Виктории).
 
Сертификат на участие в фотосессии для последующей публикации в  глянцевом журнале «Академии моды» - Мария Ачарян, Полякова  Наталья, Ростовский региональный центр кроя и шитья «Любакс» г. Ростов-на-Дону;

Сертификат на бесплатное обучение в модельном агентстве «Венеция» - Таратухина Мария (г. Ростов-на-Дону).

Сертификат на бесплатное участие в Первом всероссийском съезде стилистов-имиджмейкеров:
-makeup style Екатерины Клещевской (г. Шахты);
- салон красоты «Tokio» (г. Шахты).

Спецприз Магазина-Студия Кутюрной Вышивки Vintage Rose:
- Фаина Хаджемукова и Марина Шовдыгова,   коллекция «Нальмез», Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж Адыгейского государственного университета г. Майкоп.

Сертификат на обучение в Ростовском региональном  центре авторской школы кроя и шитья Любакс:
- Наталья Лядова, Арина Ивановская, коллекция «Tokyo style», Ростовское  Художественное Училище им. М.Б. Грекова

Подарки и ценные призы от продюсерского центра «Freyer» (г. Краснодар):
- Виктория Христенко, коллекция «Бабушкин сундук», г. Ростов-на-Дону
 - Самая  юная  модель Таратохина  Маша, г. Ростов-на-Дону
- Басов Вячеслав, коллекция «Путь в абстракцию», Институт сферы обслуживания и предпринимательства  (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты
- Косарева Людмила,  коллекция «Yggdrasil», Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец;
- Михайлова Ирина, коллекция «Когда я был», Новосибирский технологический институт (филиал) Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) г. Новосибирск;
- Полякова Наталья, коллекция «Путь шамана», Региональный центр Любакс г. Ростов-на-Дону;
- Попелнуха Елена,  коллекция «Я – революция», Луганский национальный университет им. В. Даля, Луганская Народная Республика, г. Луганск
- Саральп Лалина, коллекция «4+1», Колледж дизайна Института архитектуры, строительства и дизайна Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х. М.  Бербекова, г. Нальчик

Сертификат на посещение Студии загара «Солнечный рай» - манекенщицы конкурса.

ЛАУРЕАТЫ   XIV МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ И МОДЕЛЬЕРОВ «ПОДИУМ 2017»

Номинация   Профи

1 место: Лампель Дмитрий коллекция «May be»,  г. Шахты

2 место: Бекоев Хох,  коллекция «Наваждение», г. Цхинвал

Номинация «Дебют»:

1 место: Басов Вячеслав, коллекция «Путь в абстракцию», Институт сферы обслуживания и предпринимательства  (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты;

2 место: Ушар Саина, коллекция «Exhaling Summer», Колледж дизайна Института архитектуры, строительства и дизайна Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М.  Бербекова, г. Нальчик;

3 место: Агаджанян Алина, коллекция «Стрелеция. Королевский цветок», Институт сферы обслуживания и предпринимательства  (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты.

Номинация «Креатив»:

1 место:  Хачатурова Елена,  коллекция «Ирис КИС KISS», Институт сферы обслуживания и предпринимательства  (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты;

2 место:  Корсетова Вероника, Колотушкина Анна коллекция «Под другим углом», Московский государственный институт культуры, г. Москва.

Номинация  «Этно-фьюжн»:

1 место: Колесникова Эльвира,  коллекция «Идальго», Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону;

2 место: Цхобребова Зарина,  Габараева Кристина коллекция «Кувшинки на воде»,  Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова,  Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ;


3 место: Трифонова Анастасия,  коллекция «С миру по нитке», Институт сферы обслуживания и предпринимательства  (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты.

Номинация «Прет-а-порте»

1 место: Саральп Лалина, коллекция «4+1», Колледж дизайна Института архитектуры, строительства и дизайна Кабардино-Балкарского государственного университета им.  Х. М.  Бербекова, г. Нальчик;

2 место: Лысова Елена,  коллекция  «#осколки_неба», Уральский Государственный Архитектурно-художественный университет (УралГАХУ), г. Екатеринбург;

3 место: Короткова Юлия,  коллекция «DREAMS», Костромский государственный университет г. Кострома;

3 место: Бакина Мария, Баленко Валерия, Гладких Дарья, Лазаренко Ксения, Молоканова Ирина, Резникова Екатерина, Чугунова Дарья, коллекция «Крылья, лапы и хвосты», Академия архитектуры и искусств Южного Федерального университета г. Ростов-на-Дону.

ГРАН- ПРИ XIV МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ И МОДЕЛЬЕРОВ «ПОДИУМ 2017»

Косарева Людмила,  коллекция «Yggdrasil», Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец

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