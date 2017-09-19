Итоги XIV международного конкурса молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2017»

С 13 по 16 сентября в г. Геленджике прошел XIV Международный конкурс молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2017», организованный Донским государственным техническим университетом и Институтом сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты Ростовской области.

Молодым авторам была представлена возможность заявить о себе, как о потенциальном или состоявшемся дизайнере, получить более 130 ценных призов и наград, среди которых денежные премии, оборудование и сертификаты на прохождение стажировок в ведущих российских фэшн-компаниях (ОАО «Корпорация «Глория Джинс»», «Твоё», «РусМода» (брэнд А. Терехов)), участия в показах на Неделе Моды в Москве, презентации коллекций в США и Сингапуре, подарено более 30 сертификатов на печать 400 метров тканей, в том числе, по эксклюзивным эскизам.

Партнерами конкурса «Подиум-2017» выступили: Благотворительный фонд «Русский силуэт» (г. Москва, Россия); Международная общественная ассоциация «Союз дизайнеров» (г. Москва, Россия); международный Конкурс, нацеленный на масштабирование бизнеса российских дизайнеров одежды по всему миру «FollowTheFabrika» (г. Москва, Россия), модельное агентство «Венеция» (г. Ростов-на-Дону); makeup school Екатерины Клещевской (г. Шахты, Россия) и салон красоты «Токио» (г. Шахты, Россия).

В качестве спонсоров выступили магазин-студия Кутюрной вышивки Vintage Rose (г. Санкт Петербург, Россия), компания по изготовлению эксклюзивных дизайнерских тканей, в том числе по оригинальным эскизам SpaceFabrics Рrintpick.ru (г. Москва), сертифицированный имидж-стилист Дарья Махмудова (г. Ростов-на-Дону), ростовское региональное представительство Школы шитья Любакс (г. Ростов-на-Дону), продюсерский центр «Freyer» (г. Краснодар), студия загара «Солнечный рай» (г. Ростов-на-Дону).

Особые гости Конкурса: Дмитрий Бабушкин – фото-художник, академик Национальной академии индустрии моды, основатель и правообладатель информационного портала Intermoda.ru (г. Москва, Россия) и Сэми Сануси, меценат, продюсер группы проектов RÊVE (Сингапур).

Информационная поддержка конкурса: Интернет-порталы InterModa.ru и FollowTheFabrika.ru, информационная служба ДГТУ, телекомпания Дон 24 и глянцевый журнал «Академия моды».

Молодые участники приехали из 20-ти регионов страны: г. Цхинвал (Республика Южная Осетия), Владикавказ (Республика Северная Осетия – Алания), Луганск (Луганская Народная Республика), Воронеж, Ростов-на-Дону, Кострома, Москва, Нижний Новгород, Майкоп, Нальчик, Тамбов, Елец, Новосибирск, Екатеринбург, Ставрополь, Пятигорск и др.

Самыми молодыми участниками Конкурса стали семнадцатилетние авторы – Ивановская Арина (коллекция «Tokio style», номинация «Дебют», Ростовское художественное училище им. М.Б. Грекова г. Ростов-на-Дону) и Тарасова Вера (коллекция «Сны», номинация «Дебют», Детская художественная школа №2 прикладного декоративного искусства им. В.Д. Поленова, г. Тамбов).

60 коллекций и 15 дизайн-проектов от 10 самостоятельных дизайнеров и 82 студента из 17 высших учебных заведений, 3 колледжей, детской художественной школы и школы студии кроя в номинациях «PRET-A-PORTER», «КРЕАТИВ», «ЭТНО-ФЬЮЖН», «ПРОФИ», «ДЕБЮТ» «ВИЗУАЛЬНАЯ РЕКЛАМА FASHION-ИНДУСТРИИ» были отсмотрены профессиональным жюри.

ЖЮРИ

Конкурсные работы оценивало компетентное международное жюри под председательством международного аналитика моды, куратора fashion-проектов, авторитетного эксперта страны по отбору и оценке коллекций, соучредителя Национальной академии индустрии моды Александра Хилькевича (г. Москва, Россия).

Члены жюри:

Кристиан Манганга – профессор кафедры «Дизайна и искусств» университета Гомы (Демократическая Республика Конго);

Валерий Белгородский – ректор Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), вице-президент Национальной академии индустрии моды (г. Москва, Россия);

Олег Коротышев – арт-fashion-продюсер, эксклюзивный представитель Harbin fashion week на территории России, лауреат премии Outstanding World Fashion «Promoter 2015» (г. Москва, Россия);

Инна Харбов – дизайнер, президент группы RÊVE – Dream Away Internationally (Сингапур, США);

Джемал Махмудов – основатель и главный дизайнер марки одежды «MD», представитель международного конкурса «Русский силуэт» (г. Москва, Россия);

Мария Резникова – президент международного fashion-конкурса «theFabrika» (г. Москва, Россия);

Степан Казявин – ведущий дизайнер мужского ассортимента одежды бренда «Твое» (г. Москва, Россия);

Дарья Варварук – главный технический дизайнер корпорации «Глория Джинс» (г. Москва, Россия);

Алена Коннова – ведущий дизайнер направления Terekhovgerl бренда «Александр Терехов» (г. Москва, Россия);

Татьяна Бердник – председатель Южно-Российского регионального отделения международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров» (г. Ростов-на-Дону, Россия).

Жюри конкурса «Подиум» выразило особую благодарность Оргкомитету во главе с председателем Б.Ч. Месхи за высокий уровень профессионализма в организации и проведении всех заявленных мероприятий в рамках конкурса. Члены жюри отметили, что конкурс является одним из самых авторитетных, открытых и доступных для всех начинающих дизайнеров, кто хочет получить авторитетную и непредвзятую оценку своих работ

Призы членов жюри:

1. Спецприз Дарьи Варварук – 2-х недельная стажировка в ОАО «Корпорация «Глория Джинс»» (г. Москва) с возможностью последующего трудоустройства:

- Хачатурова Елена, коллекция «Ирис КИС KISS», Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты Ростовской области

- Басов Вячеслав, коллекция «Путь в абстракцию», Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты Ростовской области

- Косарева Людмила, коллекция «Yggdrasil» (Иггдрасиль), Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец

- Лысова Елена, коллекция «#осколки_неба», Уральский Государственный Архитектурно-художественный университет (УралГАХУ), г. Екатеринбург.

2. Спецприз Алены Конновой – 2-х недельная стажировка в корпорации «РусМода» с возможностью последующего трудоустройства:

- Анастасия Филиппова, коллекция «Вырасти своего фламинго», Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты Ростовской области

3. Спецприз Инны Харбов – презентации коллекции в Сингапуре и США:

- Хачатурова Елена, коллекция «Ирис КИС KISS», Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты Ростовской области;

- Ивановская Арина, коллекция «Tokyo style», Ростовское Художественное Училище им.М.Б.Грекова, г. Ростов-на-Дону;

- Короткова Юлия, коллекция «DREAMS», Костромской Государственный

Университет, г. Кострома;

- Ушар Саина, коллекция «Exhaling Summer», Колледж дизайна Института архитектуры, строительства и дизайна Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова, г. Нальчик.

4. Спецприз Марии Резниковой – участие в международном fashion-проекте FollowTheFabrika, включающий организацию показа «под ключ», продакшн и PR поддержка бренда, а также вывод дизайнера на международный рынок:

- Сидоренко Марина, коллекция «Утренняя линейка», Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты Ростовской области

5. Спецпризы Валерия Белгородского:

– сертификат на участие в в полуфинале Конкурса молодых дизайнеров TOCHKA.RU на Неделе Моды в Москве:

- Науменко Кира, коллекция «Космический джем», Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты Ростовской области;

- Михайлова Ирина, коллекция «Когда я был», Новосибирский технологический институт (филиал) Российского государственного университета им. Алексея Николаевича Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) г. Новосибирскполуфинале проекта Точка RU

- сертификат на участие в финале Конкурса молодых дизайнеров TOCHKA.RU на Неделе Моды в Москве:

- Басов Вячеслав, коллекция «Путь в абстракцию», Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты Ростовской области.



6. Спецприз Олега Коротышева (ювелирное украшение - серебряные ножницы в виде подвески на серебряной цепочке)– Гобеева Алана, коллекция «Найди свой путь», Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова (г. Владикавказ)

7. Спецприз Татьяны Бердник:

- Попелнуха Елена, коллекция «Я-революция», Луганский национальный университет им. Владимира Даля, Луганская Народная Республика, г. Луганск;

- Корсетова Вероника, Колотушкина Анна, коллекция «Под другим углом», Российский государственный университет им. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва;

8. Дипломы Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров»:

- Лысова Елена, коллекция «#осколки_неба», Уральский Государственный Архитектурно-художественный университет (УралГАХУ);

- Саральп Лалина, коллекции «4+1», Колледж дизайна Института архитектуры, строительства и дизайна Кабардино-Балкарского государственного университета имени Хатуты Мутовича Бербекова, г. Нальчик;

- Хачатурова Елена, коллекция «Ирис Кис Kiss», Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты Ростовской области;

- Ушар Саина, коллекция «Exhaling Summer», Колледж дизайна Института архитектуры, строительства и дизайна Кабардино-Балкарского государственного университета имени Хатуты Мутовича Бербекова, г. Нальчик;

- Чеченко Вероника, Академия архитектуры и искусств Южного Федерального университета, г. Ростов-на-Дону;

- Макарова Кристина, Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону;

- Оргкомитет Международного конкурса молодых дизайнеров и модельеров «Подиум – 2017».

ПРИЗЫ И ПОДАРКИ ОТ СПОНСОРОВ:

Сертификаты на печать материалов от компании SpaceFabrics (г. Москва) вручены всем лауреатам, обладателю Гран-при и авторам следующих коллекций:

- Злыгостева Надежда, г Таганрог;

- Бородько Татьяна, Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва;

- Корсетова Вероника, Московский государственный институт культуры, г. Москва;

- Колотушкина Анна, Московский государственный институт культуры, г. Москва;

- Лафаева Татьяна, г. Москва;

- Грамская Евгения, Технологический институт сервиса (филиал) Донского государственного технического университета в г. Ставрополь;

- Джавадова Галина, Институт сервиса и технологий (филиал) Донского государственного технического университета в г. Пятигорск;

- Гладкова Галина Институт сервиса и технологий (филиал) Донского государственного технического университета в г. Пятигорск;

- Ищенко Ольга Технологический институт сервиса (филиал) Донского государственного технического университета в г. Ставрополь;

- Глашева Фатимат, Институт архитектуры, строительства и дизайна Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова, г. Нальчик;

- Глинская Екатерина, Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты Ростовской области.

Сертификат на публикацию в глянцевом журнале «Академия моды»:

- Попелнуха Елена, коллекция «Я-революция», Луганский национальный университет им. Владимира Даля, Луганская Народная Республика, г. Луганск;

- Школы дизайна Донского Государственного Технического университета, г. Ростов-на-Дону, Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты Ростовской области, Южного федерального университета, Луганского национального университета им. В. Даля (Луганская Народная Республика, г. Луганск), а также авторов детский коллекций (Злыгостевой Надежды, Мерензон Виктории, Христенко Виктории).



Сертификат на участие в фотосессии для последующей публикации в глянцевом журнале «Академии моды» - Мария Ачарян, Полякова Наталья, Ростовский региональный центр кроя и шитья «Любакс» г. Ростов-на-Дону;

Сертификат на бесплатное обучение в модельном агентстве «Венеция» - Таратухина Мария (г. Ростов-на-Дону).

Сертификат на бесплатное участие в Первом всероссийском съезде стилистов-имиджмейкеров:

-makeup style Екатерины Клещевской (г. Шахты);

- салон красоты «Tokio» (г. Шахты).

Спецприз Магазина-Студия Кутюрной Вышивки Vintage Rose:

- Фаина Хаджемукова и Марина Шовдыгова, коллекция «Нальмез», Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж Адыгейского государственного университета г. Майкоп.

Сертификат на обучение в Ростовском региональном центре авторской школы кроя и шитья Любакс:

- Наталья Лядова, Арина Ивановская, коллекция «Tokyo style», Ростовское Художественное Училище им. М.Б. Грекова

Подарки и ценные призы от продюсерского центра «Freyer» (г. Краснодар):

- Виктория Христенко, коллекция «Бабушкин сундук», г. Ростов-на-Дону

- Самая юная модель Таратохина Маша, г. Ростов-на-Дону

- Басов Вячеслав, коллекция «Путь в абстракцию», Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты

- Косарева Людмила, коллекция «Yggdrasil», Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец;

- Михайлова Ирина, коллекция «Когда я был», Новосибирский технологический институт (филиал) Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) г. Новосибирск;

- Полякова Наталья, коллекция «Путь шамана», Региональный центр Любакс г. Ростов-на-Дону;

- Попелнуха Елена, коллекция «Я – революция», Луганский национальный университет им. В. Даля, Луганская Народная Республика, г. Луганск

- Саральп Лалина, коллекция «4+1», Колледж дизайна Института архитектуры, строительства и дизайна Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х. М. Бербекова, г. Нальчик

Сертификат на посещение Студии загара «Солнечный рай» - манекенщицы конкурса.

ЛАУРЕАТЫ XIV МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ И МОДЕЛЬЕРОВ «ПОДИУМ 2017»

Номинация Профи

1 место: Лампель Дмитрий коллекция «May be», г. Шахты

2 место: Бекоев Хох, коллекция «Наваждение», г. Цхинвал

Номинация «Дебют»:

1 место: Басов Вячеслав, коллекция «Путь в абстракцию», Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты;

2 место: Ушар Саина, коллекция «Exhaling Summer», Колледж дизайна Института архитектуры, строительства и дизайна Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова, г. Нальчик;

3 место: Агаджанян Алина, коллекция «Стрелеция. Королевский цветок», Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты.

Номинация «Креатив»:

1 место: Хачатурова Елена, коллекция «Ирис КИС KISS», Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты;

2 место: Корсетова Вероника, Колотушкина Анна коллекция «Под другим углом», Московский государственный институт культуры, г. Москва.

Номинация «Этно-фьюжн»:

1 место: Колесникова Эльвира, коллекция «Идальго», Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону;

2 место: Цхобребова Зарина, Габараева Кристина коллекция «Кувшинки на воде», Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ;



3 место: Трифонова Анастасия, коллекция «С миру по нитке», Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты.

Номинация «Прет-а-порте»

1 место: Саральп Лалина, коллекция «4+1», Колледж дизайна Института архитектуры, строительства и дизайна Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова, г. Нальчик;

2 место: Лысова Елена, коллекция «#осколки_неба», Уральский Государственный Архитектурно-художественный университет (УралГАХУ), г. Екатеринбург;

3 место: Короткова Юлия, коллекция «DREAMS», Костромский государственный университет г. Кострома;

3 место: Бакина Мария, Баленко Валерия, Гладких Дарья, Лазаренко Ксения, Молоканова Ирина, Резникова Екатерина, Чугунова Дарья, коллекция «Крылья, лапы и хвосты», Академия архитектуры и искусств Южного Федерального университета г. Ростов-на-Дону.

ГРАН- ПРИ XIV МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ И МОДЕЛЬЕРОВ «ПОДИУМ 2017»

Косарева Людмила, коллекция «Yggdrasil», Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец

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