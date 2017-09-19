Конкурсные работы "Подиум 2017"

С 13 по 17 сентября на базе спортивно – оздоровительно студенческого комплекса ДГТУ «Радуга» (г. Геленджик) прошел XIV Международный конкурс молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2017». Авторы лучших коллекций получили денежные призы и признание в модном сообществе.

Организаторы конкурса – Донской государственный технический университет, Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты, при поддержке Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров».

Прядстваляем вашему вниманию работы участников:

Номинация «Профи»

1. Бекоев Хох, Республика Южная Осетия, г. Цхенвал, «Наваждение»

2. Лампель Дмитрий, Шахты, «May be»

1 / 42 Номинация «Профи»



















































































Номинация "Дебют"

3. Христенко Виктория, Ростов-на-Дону, "Девичник"

4. Мерензон Виктория, Ростов-на-Дону, «Воображули»

5. Ищенко Ольга, г. Ставрополь, «Тропа Накасэндо»

6. Попова Анна, г. Майкоп, «Калейдо»

7. Христенко Виктория, Ростов-на-Дону, «Бабушкин сундук»

1 / 44 3-7























































































8. Лафаева Татьяна, Москва, «Звездная пыль»

9. Ивановская Арина, Ростов-на-Дону, «Tokyo style»

10. Ачарян Мария, Ростов-на-Дону, «Золотой цветок пустыни»

11. Тарасова Вера, Тамбов, «Сны»

12. Мерензон Виктория, Ростов-на-Дону, «Цветы и бабочки»

1 / 48 8-12































































































13. Басов Вячеслав, Шахты, «Путь в абстракцию»

14. Агаджанян Алина, Шахты, «Стрелеция. Королевский цветок»

15. Ушар Саина, КБР, г. Нальчик, "Exhaling Summer"

16. Иваница Алена, Ростов-на-Дону, «Кружевные сны Алисы»

17. Басова Анна, Шахты, «Face.net»

18. Науменко Кира, Шахты, «Космический джем»

1 / 58 13-18



















































































































Номинация "Креатив"

19. Корсетова Вероника, Колотушкина Анна, Москва, «Под другим углом»

20. Косова Екатерина, Шахты, «Шум океана»

21. Меремкулова Залина, Шахты, «Новый космос»

22. Хачатурова Елена, Шахты, «Ирис КИС kiss»

23. Тлупова Марианна, КБР, г.Нальчик, «Military line"

1 / 53 19-23









































































































Номинация "Этностиль"

24. Бородько Татьяна, Москва , «Красная луна»

25. Полякова Наталья, Ростов-на-Дону, «Шаманская метка»

26. Цхобребова Зарина, Габараева Кристина, Владикавказ, «Кувшинки на воде»

27. Химилонова Алина, Владикавказ, «Ханами»

28. Колесникова Эльвира, Ростов-на-Дону, «Идальго»

1 / 46 24-28



























































































29. Хаджемукова Фаина, Шовдыгова Марина, Майкоп, «Нальмэс»

30. Горшкова Полина , Шахты, «Монпансье»

31. Трифонова Анастасия, Шахты, «С миру по нитке»

32. Михайлова Ирина, г. Новосибирск, «Когда я был»

1 / 39 29-32













































































Номинация «Pret-a-porter»

34. Глашева Фатимат, Салакаева Адиля, КБР, г.Нальчик, ”Just”

35. Косарева Людмила, Елец, Yggdrasil (Иггдрасиль)

36. Злыгостева Надежда, Таганрог, «Геометрия Света»

37. Гобеева Алана, Владикавказ, «Найди свой путь»

38. Лысова Елена, Екатеринбург, #осколки_неба

1 / 59 34-38





















































































































39. Джавадова Галина, Гладкова Галина, Пятигорск, «Лазурит»

40. Побединская Елена, Шахты, «Сладкий яд»

41. Саральп Лалина, КБР, г.Нальчик «4+1»

42. Потопина Мария, Ростов-на-Дону, «Горы зовут»

43. Глинская Екатерина, г.Шахты, «Белые ночи»

1 / 55 39-43













































































































44. Федотова Виктория , Майкоп, «Гравитация»

45. Соснова Дарья, Шахты, «Дикий сонет пиона»

46. Борисова Анастасия, Екатеринбург, «Код Малевича»

47. Таран (Андропова) Ольга, Ростов-на-Дону, «Голова в облаках»

48. Короткова Юлия, Кострома, «DREAMS»

1 / 55 44-48













































































































49. Гришанова Марина, Ростов-на-Дону, «Нектар»

50. Должникова Ольга, Шахты, «Midnight sparks»

51. Бакина Мария, Баленко Валерия, Гладких Дарья, Лазаренко Ксения, Молоканова Ирина, Резникова Екатерина, Чугунова Дарья, Ростов-на-Дону, «Крылья, лапы и хвосты»

52. Чернышёва Лада, Кострома, «Love to Freedom»

53. Попелнуха Елена , Луганск, ЛНР, «Я – Революция»

1 / 51 49-53





































































































54. Сидоренко Марина, Шахты, «Утренняя линейка»

55. Кудзиева Алина, Владикавказ, «Цветочная история»

56. Грамская Евгения, Ставрополь, «Полетели!»

57. Филиппова Анастасия, Шахты, «Вырасти своего фламинго»

58. Брикова Виктория, Майкоп, «Сияние»