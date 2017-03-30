IVANOVA. Осень–зима 2017-18. «Барышня/хулиган»

«Я убеждена, что внутри каждой утончённой и хрустальной барышни живёт ещё один персонаж, с которым знакомят не сразу и не всех – озорной, дерзкий и напористый Хулиган. Так же, как и в самом необузданном Хулигане – нежная, ранимая и так мечтающая о любви Барышня…»

дизайнер Юлия Иванова

Показ коллекции IVANOVA «Барышня/Хулиган» сезона осень-зима 2017-2018 состоялся на второй день в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Предстоящая презентация вызывала предвкушение и удовольствие априори. Ибо идеи Юлии мне близки и сочетают в себе оригинальность и универсальность одновременно. А образы, которые она создаёт – словно зарисовки из жизни. Наполненные энергией, интересные и живые. Это именно то, что ценит Игорь Сюч в творениях талантливых мастеров.

Мой прогноз оправдался и в этот раз.

Коллекция IVANOVA «Барышня и Хулиган» - о двойственности женской натуры и не только…

Характер героини коллекции демонстрирует натуру женщины, в которой все грани её женственности соприкасаются с некой внутренней силой. Нежная и одновременно дерзкая. Хрупкая, но уверенная в себе. Беззащитная, но весёлая и задорная. Такая девочка-девочка, но с характером! Анима и Анимус.

Основой линейки одежды «Барышня/Хулиган» является классический стиль. Практически все модели коллекции - брюки, юбки, жилеты, пиджаки, свитшоты, платья – имеют геометрические силуэты и выполнены в нейтральной цветовой гамме. Чёрный, палитра оттенков серого, насыщенный синий, молочный, беж, винный и коричневый тона подчёркивают практичность вещей и уместность их использования в любой ситуации.

Чтобы сделать образы женственными и волнующими, дизайнер обыгрывает строгие силуэты воланами, рюшами и оборками. С этими милыми деталями женщина выглядит романтичной и нежной Барышней, которую хочется прижать к себе и защитить.

Тех же решений Юлия Иванова придерживается и в том, что касается выбора расцветок. Сдержанные оттенки некоторых моделей одежды разбавлены насыщенными цветовыми акцентами. Вкрапления ярко-розового и светло-зеленого цветов намекают на игривость и лёгкость образа.

Что касается тканей и фактур, то в коллекции использованы материалы мягкие и лёгкие, но при этом формирующие композиционные линии и формы силуэта. Это вязаный трикотаж, мягкий твид, плотная шерсть, деним и струящийся шёлк. Мило и уютно.

Возникла ассоциация-сравнение с кошкой – мягкой, чуткой и плюшевой. Её хочется прижать к себе, но если это сделать неаккуратно, то её податливость и мягкость как рукой снимет. Фамильярности она не приемлет.

Традиционно коллекцию дополняет обувь, выполненная по эскизам автора. Кожаные ботинки со вставками из материалов коллекции органично дополняют образы. Завершающий штрих – аксессуары ручной работы.

Посетила ещё одна интересная мысль. Вероятно, не патриотичная, но забавная: показалось, что эти вещи органично вписались бы в гардероб жительниц туманного Альбиона. Графства, поместья, английские загородные пейзажи, марево дождевой взвеси, уютно горящие камины и крепко заваренный пятичасовой чай. Вероятно, такую картинку навеяли вещи из твида! Известно же, что твидовые пальто и тренчкоты – must have и классика для любого британца. И отлично вписываются в будни холодного времени года...

Я вновь отметил, что для Юлии не бывает ничего случайного. Всё продумано до мелочей, но не вычурно. Актуально для каждого дня, но при этом стильно и даже нарядно. Ощущение такое, словно она, создавая одежду, ведет некий диалог с теми, кто потом примерит всё это на себя. И подаёт женский образ ярко и необычно.

С одной стороны, демонстрируя две стороны-антипода женской души – нежность и волю, слабость и силу, чувство и логику. То есть, внутреннюю Барышню и внутреннего Хулигана.

А с другой стороны, дизайнер бренда IVANOVA показывает, что женскую натуру при этом не расшатывают противоречия. Ибо она изначально цельная. И умеет договориться с каждой своей частью и обратить себе на пользу любое обстоятельство.

Эксперт моды Игорь Сюч

Фото Игорь Стражин