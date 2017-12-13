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IVANOVA (Юлия Иванова) (19)
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Лукашева Татьяна

IVANOVA предлагает отправиться в Новый Год c долей авантюризма

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  • 13 Декабря 201710:47
Сюжеты: IVANOVA (Юлия Иванова), Рождество и Новый год

Говорят, что вместе с дружелюбным и отвественным символом наступающего года в 2018 вернутся уравновешенность, порядок и внутренний покой. Хотя, если вспомнить, что Собаке свойственнен любознательный авантюризм, размышляя, в чем встречать Новый Год, можно «пошалить» и позволить себе быть в самом важном тренде – быть собой и чувствовать себя не только королевой праздника, но и наслаждаться уютом и комфортом.

В капсульной новогодней коллекции IVANOVA предалагает практичные и универсальные комплекты одежды, призванные создать игривые, чувственные и сексуальные образы.

И конечно же, каждый из них можно надеть не только в новогоднюю ночь, но и на любую вечеринку этой зимой.

Если уж не обойтись без нарядного платья – то пусть это будет игривый и романтичный образ «куклы», притягательный и неоднозначный.

Платья из коллекции с использованием прозрачного фатина и кружева ненавязчиво предлагают приоткрыть хрупкую женскую фигуру для чужих глаз без полного разоблачения и обнажения. 

В элегантном комплекте  из трикотажной блузы с люрексом и юбки в пол насыщенного синего цвета с глубоким разрезом девушка несомненно будет выглядеть абсолютно неприступно и роскошно. 

На большой деловой вечеринке можно быть звездой в абсолютно строгом брючном комплекте актуального красного цвета, или надев поверх практичного и уютного свитера алый сарафан с искрящимся декором.

И – без сомнения, в празднике главное не только сам праздник, но и утро после него. Отправиться на неформальную вечерику или дружескую пати на дачу IVANOVA предагает в не теряющем  актуальности тренде - уютном костюме в пижамном стиле.

Маленький нюанс может изменить весь образ - поэтому IVANOVA не забывает об аксессуарах и декоре – контрастные ремни, ручная вышивка на достаточно сдержанных предметах одежды придает нарядам элегатности и изюминки, которая выделит вас из толпы празднующих!  

 

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