Как гармонично внедрить маски в модный гардероб.

Существует очень много стилевых направлений, десятки. Но, наверное, самые нераспространенные, редкие - авангардизм и футуризм, заслужили сейчас особое право на доминирующие позиции.

Ярко продемонстрировал удачную стилизацию своей коллекции весна-лето 2021 с гигиеническими масками непревзойдённый Rick Owens на Парижской Неделе моды:











Стёганые костюмы-трансформеры и одеяла-кейпы тоже успешно и ярко были представлены на подиуме:





ISSEY MIYAKE:





Эти стилевые направления (эпатажный конструктивизм, авангардизм, футуризм)далеко не для всех, а только для смелых, независимых от чужих мнений, людей. Конечно, для эффектного образа нужно обладать основами стилистики и, говоря простых языком, "уметь это носить", или воспользоваться услугами или консультациями стилиста.

У нас, в России, тоже есть талантливые дизайнеры, как например, творческий дуэт Нино Шаматавы и Алисы Ушаковой с их торговой маркой "USHATAVA", которые иногда выпускают авангардные и футуристические коллекции. И, как всегда, они все лимитированные. "Штучные", которые не встретишь где-либо на улицах.



Такие вещи могут иметь десятки стилизаций: с длинными кашемировыми платьями и костюмами, с кожаными брюками, с ботфортами и платьями до колена, с шелковыми и шифоновыми платьями и т.д.

С кожаными рубашкой в мужском стиле и брюками можно быть похожей на супергероя, а с платьями и прочими вариантами- выглядеть авангардно, но женственно. У меня с таким предметом гардероба получилось около 12 вариантов стилизаций, но покажу 3 из них:









И маски (черная, бежевая и кремовая) отлично вписались в образ, когда их приходилось надевать там, где необходимо было.

Учитывая непроходящую моду на oversize, свободу и комфорт, который год подиумы и гардеробы модников и людей, ценящих удобство, универсальностьт и тепло не покидают такие вещи.





И совсем для смелых:



Не каждый отвежится на такое.





Разумеется, не обязательно выбирать совсем шокирующие модели, но концепция должна быть понятна как идея поэксперементировать со стилями, где маски не просто не внесут диссонанса, но и дополнят образ.

Кстати, хорошие защитные маски с фильтрами FFP2 иFFP3, хоть и не нужны на улице, но кому-то могут помочь защитить чувствительную кожу от обветривания (в зависимости от вида маски).

Отдельный положительный момент есть и в том, что вам пока почти не нужны помада и румяна. А также можно скрыть усталость, недосып и временные проблемы с кожей, всё это не редкость.)



С "сафари" или "милитари" тоже легко адаптировать маски.





В прошлом году на Неделе моды в Париже представила коллекцию с масками и Marine Serre:







Там всё серьезно: они были выполнены с фильтром и специальной тканью, -с водоотталкивающей пропиткой одной стороны.



А общедоступные варианты тенденции, которую "подхватили" предприниматели и недорогие бренды, к сожалению, отвечает лишь эстетическим запросам, не защищая при этом кого-либо:







Они пропускают все, что не нужно, как при вдохе, так и при выдохе. Подробный материал публиковался в Cosmo , и во многих медицинских изданиях.

Всё-таки, здоровье дороже. И собственное, и окружающих.

Но на важный случай, когда маска нужна качественная, но и хотелось бы выглядеть стильно и красиво, можно сверху надевать кружевную маску, которая не мешает ни вентиляции, ни дыханию. Можно изготовить самой, или заказать в ателье. Как на манекене, только не отдельно, а поверх настоящей, защитной:





Такой вариант подойдет и к летним летящим шелковым и шифоновым платьям.

В любом случае, эта мера необходима лишь в общественных местах (закрытых пространствах). Неизвестно, какая гипотеза о происхождении сей напасти считается истинной, и грозят ли нам новые серьёзные бактериально-вирусные угрозы, поэтому учимся преодолевать все неудобства с осознанным подходом, проявляя творческий подход и стараясь находить позитив, экспериментируя с образами.