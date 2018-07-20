Как правильно выбрать часы?

Если вас интересует выбор качественных, надежных и стильных наручных часов, то вы легко можете запутаться в нынешнем разнообразии форматов, производителей и дизайнерских решений. Классика или спорт? Механика или кварц? Швейцария или Япония? Совершить ошибку и правда очень просто. Однако мы знаем несколько простых правил, руководствуясь которыми, вы подарите себе действительно достойный аксессуар.

Определитесь со стилем

Испокон веков наручные часы исполняют роль стильного аксессуара, без которого невозможен мужественный образ джентльмена и нежное изящество дамы. Именно поэтому следует подбирать часы тех производителей, которые уделяют внимание дизайнерским вопросам не меньше, чем другим аспектам. Современный рынок наручных часов представлен несколькими стилями:

Вечная классика. Такие аксессуары выполняются с оглядкой на концепцию минимализма. Совершенно простые лаконичные детали и полное отсутствие вычурных элементов великолепно подчеркивают развитое чувство вкуса владельца

Повседневный стиль кэжуал. Эти часы отлично подойдут людям, живущим в ритме современного мегаполиса. Оптимальные габариты, удобная посадка и износостойкие материалы. Кэжуал-аксессуар полностью адаптирован для комфорта, где бы вы не оказались и во что бы вы не были одеты

Модные часы линейки Fashion знамениты яркими цветовыми решениями, смелыми дизайнерскими элементами и часто бывают украшены кристаллами Сваровски и другими стильными деталями. Такие часы великолепно подойдут модницам, знающим цену своей красоте

Спортивные часы имеют максимально широкий функционал. Пульсометры, датчики и дополнительные хронографы помогут спортсменам и любителям активного отдыха. Таким часам свойственна полная водонепроницаемость и другие защитные свойства

Премиум-класс говорит сам за себя. Высокая стоимость оправдана применением элитных материалов и механизмов. Часы премиум-класса – это не просто прибор для отображения времени. Это – показатель статуса и достатка.

Перед покупкой очень важно ознакомиться с представителями перечисленных групп и подобрать свой стиль заранее. В этом вам поможет обширный каталог магазина.

Механизмы и внутреннее устройство

Техническая часть является еще одним немаловажным критерием выбора, ведь механизм – это настоящее «Сердце» часов, от которого зависит полноценная работа аксессуара и его долговечность.

Настоящей классикой являются механические приводы, которые преимущественно устанавливаются в часы швейцарских производителей. Точнейшие механизмы настраиваются опытными мастерами вручную, чтобы радовать пользователя многолетней бесперебойной работой. Именно такие часы вы будете передавать вашим потомкам через поколения.

Кварцевые механизмы отличаются от механики наличием энергоэлемента, который и заставляет стрелки двигаться. Кварцевые часы производятся преимущественно японскими и китайскими брендами, однако на данный момент достигли должного уровня надежности. Хотя до швейцарских долгожителей им по-прежнему очень далеко.

Выбор бренда и магазина

Легенды о Швейцарских часах складываются вовсе не зря. Ведь именно здесь рождаются настоящие эталоны моды и надежности. Единственное, что может отпугнуть вас от покупки – это принадлежность большинства моделей к премиальному сегменту.

Такие бренды как Oris, TAG, Zenith и некоторые другие нередко изготавливаются вручную с использованием драгоценных металлов и других элитарных решений.

Однако не стоит отчаиваться, ведь часы, производимые под марками Adriatica, Tissot и Wenger унаследовали от старших товарищей вековые традиции часового качества, однако получили вполне средние цены, доступные любому почитателю хороших часов. Такие аксессуары вы сможете приобрести, если решите посетить магазин швейцарских часов в Москве.

Также вам могут приглянуться часы азиатских, американских или других европейских производителей. В механических моделях они значительно слабее Швейцарии, однако многие кварцевые часы от Casio, Fossil, Romanson, Police и многих других вполне заслуживают внимания. Также эти производители чуть менее сдержаны в стилях: их ассортимент включает модели самых смелых дизайнерских решений, а также спортивные и профессиональные часы.

Очень важно обращать внимание на место приобретения ваших будущих часов. Не думайте, что вы нашли настоящий магазин швейцарских часов в подземном переходе: такие точки чаще всего торгуют подделками или моделями сомнительного качества от неизвестных производителей. Вашим выбором должны становиться только сертифицированные салоны, продающие оригинальные аксессуары и предоставляющие на них гарантию.