Канал HBO покажет продолжение сериала «Секс в большом городе»

В своем Instagram-аккаунте Сара Джессика Паркер подтвердила слухи о том, что легендарный сериал получит продолжение. Актриса опубликовала тизер седьмого сезона шоу, в котором, однако, не будет Саманты в исполнении Ким Кэтролл. Актриса сообщила, что ее не интересует возвращение в проект.

Новый сезон получил название And Just Like That..., главные роли в нем сыграют Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Продюсерами проекта станут они же и Майкл Патрик Кинг. Сезон составят десять серий продолжительностью полчаса каждая. Паркер сообщила, что «героини продолжат работать над отношениями: романтическими и дружескими». Дата премьеры пока что не оглашается.