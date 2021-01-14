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Sex And The City (19)
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Артем Кузелев

Канал HBO покажет продолжение сериала «Секс в большом городе»

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  • 14 Января 202112:21
Сюжеты: Sex And The City

В своем Instagram-аккаунте Сара Джессика Паркер подтвердила слухи о том, что легендарный сериал получит продолжение. Актриса опубликовала тизер седьмого сезона шоу, в котором, однако, не будет Саманты в исполнении Ким Кэтролл. Актриса сообщила, что ее не интересует возвращение в проект.

Новый сезон получил название And Just Like That..., главные роли в нем сыграют Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Продюсерами проекта станут они же и Майкл Патрик Кинг. Сезон составят десять серий продолжительностью полчаса каждая. Паркер сообщила, что «героини продолжат работать над отношениями: романтическими и дружескими». Дата премьеры пока что не оглашается.

 
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