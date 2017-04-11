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fashion reporter

Катя Григорьева, ангел VICTORIA’S SECRET, стала амбассадором бренда MOTIVI

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  • 11 Апреля 201714:32
Сюжеты: Motivi , Victoria’s Secret

Амбассадором Motivi в сезоне Весна-Лето 2017 выступает Катя Григорьева, первая и единственная модель из России, ставшая ангелом самого знаменитого бренда нижнего белья Victoria’s Secret.

Катя - символ современной женственности, она идеально олицетворяет гламурный и романтичный итальянский бренд. Ангельский взгляд, озорная улыбка, девушка на фотографиях рекламной кампании приглашает отправиться в увлекательное путешествие по вселенной современной женщины. Ритм большого города нашел отражение в коллекции весенне-летнего сезона.Быть элегантной на деловой встрече, соблазнительной на первом свидании, шутливой на вечеринке с друзьями очень просто. Нужно следовать по пути, очерченному Motivi, романтичному, позитивному, гламурному и непременно женственному.

Спортивную одежду, толстовки и бомберы из весенне-летней коллекции дополняют роскошные и изящные материалы, такие как кружево, люрекс, джерси и жоржет в оттенках чайной розы. Цветочные принты становятся еще одной значительной и ключевой темой в этой коллекции: бомберы, брюки-палаццо и элегантные и утонченные платья сочетаются с жакетами-милитари более спортивного кроя. Женственная коллекция Motivi, благодаря вещам, призванным стать must have в этом сезоне, способна подчеркнуть и усилить ценность индивидуальности каждой женщины.

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