На прошлой неделе, в самом оживленном ТРЦ Москвы, Европейский, состоялось открытие нового концептуального магазина Motivi. Гостей вечера приветствовали генеральный директор компании Мотиви в России, Денис Рыженко, и Барбара Борио, руководитель отдела маркетинга Miroglio Fashion.

Магазин оформлен в совершенно новом для бренда лаконичном стиле с использованием знакового символа - сердца.Сердце – логотип - эмблема, которая помогала писать историю марки. Этот значимый символ выражает глубокие ценности, бесконечную любовь, аккомпанирующие бренду на протяжении модного пути.

Среди гостей были замечены Анастасия Стоцкая, Татьяна Терешина, Elvira T, Снежина Кулова, Анфиса Черных, Лера Кондра, Маша Цигаль, Рената Пиотровски, Софья Каштанова.

Амбассадором Motivi в сезоне Весна-Лето 2017 выступает Катя Григорьева, первая и единственная модель из России, ставшая ангелом самого знаменитого бренда нижнего белья Victoria’s Secret. Коллекция Весна-Лето 2017 подчеркивает уникальный стиль романтичной, позитивной и прежде всего женственной девушки; уверенной в себе, с неповторимой индивидуальностью и чувством прекрасного.