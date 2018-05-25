Казанский «Подиум зрелой красоты» собрал более 200 зрителей

В Центре современной культуры «Смена» впервые прошел социокультурный показ «Подиум зрелой красоты», организованный порталом для старшего поколения «Баба-Деда» при поддержке европейского бренда одежды для женщин WITT international, компании Danone и благотворительного фонда Почет, а также проекта “Добрая Казань” и сети Castorama.

39 жителей города вышли в образах от модных брендов одежды WITT international, Glance, UNIQLO, а также казанских дизайнерских домов Serginnetti, Xamida и Sorokina.

«Казань еще такого не видела!» — восторженно делились гости.

«Жизнь заиграла новыми красками и исполнилась мечта детства» — отмечали все участники проекта.

Подиум официально завершил традиционную «Декаду добра» Казани и собрал более 200 зрителей и гостей. Открыла показ известная теле- и радиоведущая Мария Веденеева.

Постановщиками дефиле выступили Альбина Галеева и Ольга Шнелле, специалисты Тетра Моды Ильдан-Лик.

Перед показом были проведены бесплатный мастер-класс по здоровому питанию с участием врача-диетолога, приглашенного компанией Danone и образовательная лекция «Стильная гардеробная капсула — всегда есть, что надеть!» от компании WITT international.

На следующий год организаторы обещают провести еще более масштабное мероприятие с участием как казанских дизайнеров, так и международных модных домов.

Фото - Дима Бабушкин