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Артем Кузелев

Книга от Грейс Коддингтон и Марка Джейкобса

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  • 04 Апреля 201911:29
Сюжеты: Marc Jacobs

Американский дизайнер и бывший креативный директор Vogue выпустят альбом иллюстраций.

В честь 30-летия марки Marc Jacobs Грейс Коддингтон и Марк Джейкобс выпустят совместный альбом иллюстраций. Книга называется Marc Jacobs Illustrated и поступит в продажу 22 мая этого года. Под обложкой можно будет найти эскизы, созданные Грейс Коддингтон по мотивам 50 коллекций дизайнера. Здесь можно увидеть и его легендарные образы 1992 года из гранжевой коллекции для марки Perry Ellis, и более поздние работы.

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