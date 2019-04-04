Книга от Грейс Коддингтон и Марка Джейкобса

Американский дизайнер и бывший креативный директор Vogue выпустят альбом иллюстраций.

В честь 30-летия марки Marc Jacobs Грейс Коддингтон и Марк Джейкобс выпустят совместный альбом иллюстраций. Книга называется Marc Jacobs Illustrated и поступит в продажу 22 мая этого года. Под обложкой можно будет найти эскизы, созданные Грейс Коддингтон по мотивам 50 коллекций дизайнера. Здесь можно увидеть и его легендарные образы 1992 года из гранжевой коллекции для марки Perry Ellis, и более поздние работы.