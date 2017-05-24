Коллаборация недели: Алессандро Микеле для Mr. Porter

Журнал и онлайн-магазин Mr. Porter объединился с итальянским домом моды Gucci, чтобы создать эксклюзивную капсульную коллекцию для мужчин.

1 / 8 Алессандро Микеле для Mr. Porter















Специально для площадки Mr. Porter креативный директор дома Gucci создал летнюю капсульную коллекцию, в которой вошло 43 предмета. Алессандро Микеле вдохновлялся трендами современной городской моды, а также ​​классическими силуэтами, которые дополнил элементами спортивного стиля. В коллекции также присутствуют кожаные браслеты, запонки, галстуки, часы, шарфы и обувь, выполненные в богатых текстурах и яркой палитре. Дизайнер работал с сочными апельсиновыми оттенками, нежным лазурным и броским красным. Одним из главных декоративных мотивов стала эксцентричная классика от Gucci: рисунки пчел, тигров, скелетов и кошек.