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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Алессандро Микеле для Mr. Porter

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  • 24 Мая 201721:44
Сюжеты: Gucci

Журнал и онлайн-магазин Mr. Porter объединился с итальянским домом моды Gucci, чтобы создать эксклюзивную капсульную коллекцию для мужчин.

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  • Алессандро Микеле для Mr. Porter

Специально для площадки Mr. Porter креативный директор дома Gucci создал летнюю капсульную коллекцию, в которой вошло 43 предмета. Алессандро Микеле вдохновлялся трендами современной городской моды, а также ​​классическими силуэтами, которые дополнил элементами спортивного стиля. В коллекции также присутствуют кожаные браслеты, запонки, галстуки, часы, шарфы и обувь, выполненные в богатых текстурах и яркой палитре. Дизайнер работал с сочными апельсиновыми оттенками, нежным лазурным и броским красным. Одним из главных декоративных мотивов стала эксцентричная классика от Gucci: рисунки пчел, тигров, скелетов и кошек.

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