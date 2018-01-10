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Артем Кузелев

Коллекция Gucci. Pre-Fall, 2018

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  • 10 Января 201816:56
Сюжеты: Gucci, Pre-fall 2018

Алессандро Микеле представил гигантскую межсезонную коллекцию, пропитанную духом буржуазности, эклектики и уличного гламура.

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  • Gucci. Pre-Fall, 2018

Похоже, что слово «изобилие» – именно та характеристика, которой удостоится эпоха Gucci под руководством Алессандро Микеле. Этот дизайнер по-итальянски щедр, ярок, эстетичен и питает невероятную страсть к гипердекоративности. Описывать его коллекции, созданные для дома, во многом не имеет смысла, так как часто описания критиков быстро превращаются в выражение восторга.

Микеле играет в моду, причем делает это легко и непринужденно. Он берет все самое лучшее, оригинальное и необычное, добавляет этому свое богатое воображение и превращает в итоге нечто не похожее ни на что, в квинтэссенцию эклектики. Дизайнер также питает страсть к кинематографу, живописи, истории и истории искусств, откуда, как из бездонного колодца, черпает свое вдохновение. Межсезонье этого года не стало исключением – эту коллекцию можно рассматривать и рассматривать, но так и не насытить глаза.

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