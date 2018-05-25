Коллекция обуви и аксессуаров Ruban for Ekonika

Эксклюзивная капсульная коллекция бренда «Эконика» с дизайнерским дуэтом Ruban вдохновлена работами знаменитого итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни. Творческий дуэт Алисы и Юлии Рубан переосмыслил наследие художника и представил модели, созданные под впечатлением от его свободной экспрессионистской манеры.

Модели из коллаборации вторят лейтмотивам, которые стали основными в осенне-зимней коллекции RUBAN и составляют ансамбль с линиями demi-couture, pret-a-porter и haute couture от Алисы и Юлии Рубан.

Дизайнерская команда Ruban, вдохновившись полотнами Модильяни, расписала холст густыми акриловыми красками в насыщенной гамме, свойственной итальянцу, и включила туда знаковые элементы его портретов, всегда точно передающие характер героинь: губы и глаза. Рисунок на холсте стал основным паттерном коллаборации и был нанесен на шелк и кожу – на туфлях, ботильонах, платках и сумках.

Амедео Модильяни также уделял особое внимание изображению глаз и губ – они становились важной частью характера его героинь. Дизайнеры Ruban выбрали стилизацию этих деталей в виде витражей. Это дань родной художнику Италии и приютившему живописца Парижа с его знаменитыми Нотр-Дамом и Сент-Шапель.

Цветовая палитра созвучна гамме, которую использовал сам художник. Это сдержанные, приглушенные оттенки: пудровый, кремовый, сизый, тауп, а также более яркие, густые природные цвета в качестве акцентов – бирюзовый, брусничный. Материалы коллекции - кожа, шелк, натуральная замша, мех.

В коллекцию также вошли модели для маленьких модниц - детские кеды и слипоны, полностью идентичные взрослым аналогам.

Дизайнеры не обошли своим вниманием и отделку подошвы. На каждой паре она украшена фирменным логотипом коллаборации, стилизованным под эмаль, и контуром, вновь отсылающим нас к грациозным изгибам и благородным профилям с картин Амедео Модильяни.

Аксессуарная линия органично дополняет обувь. Классические модели сумок с эмалированным портретом или яркие клатчи, украшенные перьями, принтами и декоративной стежкой способны сделать яркий акцент в любом образе. Любительницы городского casual оценят практичные рюкзаки. Один из них выполнен в коже с паттерном коллаборации. Вторая модель - в сдержанном песочном цвете с эмалированной деталью-портретом.

В коллекции представлены шелковые палантины с фирменным принтом. А украшения в виде тонких металлических контуров отсылают к эскизам и карандашным рисункам Амедео Модильяни. Также дизайнеры использовали «витражную» стилистику для сережек и брошек, выполненных из эмалированного металла.

Каждый предмет коллекции упакован в коробку с фирменным паттерном коллекции. Там же можно будет найти стильные татуировки в виде фраз и цифр - это цитаты из письма Амедео Модильяни другу. Почерк художника был оцифрован и переведен в тонкий изящный рисунок.

Эксклюзивная капсульная коллекция Ruban for Ekonika появится в продаже в начале июля 2018 года в салонах «Эконика» и в интернет-магазине сети www.ekonika.ru