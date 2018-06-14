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Артем Кузелев

Коллекция Red Valentino. Cruise, 2019

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  • 14 Июня 201813:06
Сюжеты: Valentino, cruise 2019

По признанию Пьерпаоло Пиччоли, в круизной коллекции молодежной линейки Valentino он работал с темой Луны и ее фазами.

Вдохновленный фильмом Джорджа Мелиса 1902 года «Путешествие на Луну», Пьерпаоло Пиччоли работал с лунной темой. В новой круизной коллекции Red Valentino заметно, что дизайнер пребывает в игривом и романтическом настроении. При этом Пиччоли активно использует заимствования из спортивного стиля, которые контрастно сочетает с плиссировками, максимальной длиной и другой атрибутикой женственности.

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