Коллекция Red Valentino. Cruise, 2019

По признанию Пьерпаоло Пиччоли, в круизной коллекции молодежной линейки Valentino он работал с темой Луны и ее фазами.

Вдохновленный фильмом Джорджа Мелиса 1902 года «Путешествие на Луну», Пьерпаоло Пиччоли работал с лунной темой. В новой круизной коллекции Red Valentino заметно, что дизайнер пребывает в игривом и романтическом настроении. При этом Пиччоли активно использует заимствования из спортивного стиля, которые контрастно сочетает с плиссировками, максимальной длиной и другой атрибутикой женственности.