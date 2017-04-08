Коллекция Valentin Yudashkin осень-зима 2017-2018

Совсем недавно на подиуме одной из мировых столиц моды прошла презентация очередной коллекции prêt-à-porter осень-зима 2017/2018. Представил новую линейку модной одежды наш соотечественник, известный модельер Валентин Юдашкин.

Главной идеей новой коллекции Valentin Yudashkin оказался мужской костюм двадцатого тысячелетия. В ходе показа явно прослеживались его рождение и расцвет, а так же буйный нрав. Форма и акцент мужского образа, как по мановению волшебной палочки были перенесены на женский костюм. Словно в дорогом парфюме, в одежде данной линейки гармонично смешались нотки женской чувственности и брутального мужского нрава. Благодаря таким смелым экспериментам модельера в линейке осень и зима 2017/2018 появились оригинальные модели. Не пренебрег создатель коллекции и яркими деталями, которые можно отследить во всей новой коллекции Валентина Юдашкина.

Гардероб ждет обновление

Если говорить более предметно, то в новой линейке модельера значимое место выделено трикотажу. Свитшоты и худи выполнены с элементами декора ручной работы. Так же на подиуме были замечены модные в наступающем сезоне куртки и пальто стиля Oversize, по традиции, декорированные массивными карманами. Комбинезоны "бойфренды", а так же брюки, имеющие завышенную талию, заняли свое почетное место в линейке кутюрье. Говоря о декоре этих моделей одежды, нужно отметить использование массивного орнамента, крупных композиций с использованием природных и животных принтов, а так же позументы. Большая часть декора выполнена вручную.

Для вечеринки или приема

Шикарные платья в пол были представлены для почитателей вечернего образа. Большинство моделей одежды выполнены из шелкового тюля, пайеточной ткани и кружева. Дополнены изящной вышивкой, воланами или драпировкой.

В целом в линейке явно просматривается влияние византийского искусства. Типичные ему орнаменты нашли свое место на представленной одежде. Оттенки состаренной бронзы, цвет золота, преобладающий в вышивке переплетается с орнаментами, созданными с помощью декорирования стеклярусом, бусинами, бисером и камнями. Помимо этого, есть предметы одежды, где вышивка выполнена металлической тесьмой, канителью или шерстяными нитками.

На любой вкус и цвет

Коллекция Valentin Yudashkin сезона осень-зима 2017-2018 подана в утонченных серых тонах. Есть здесь и оттенки графита, черного серебра и бронзы. Говоря о материалах, использованных в создании коллекции, нужно упомянуть, что помимо шерсти маэстро использовал в работе кожу, шерстяное кружево, перфорированный бархат, тюль и высокотехнологичные ткани, имеющие напыление. Такая современная эклектика и породила изысканные женские образы.

Игорь Сюч