Коллекция Versus Versace. Cruise, 2018

Поиски индивидуальности для молодого поколения вдохновили Донателу Версаче создать коллекцию классных городских образов.

1 / 32 Versus Versace. Cruise, 2018































































Линия Versus, которой в последние годы занимались разные дизайнеры, включая Кристофера Кейна и Энтони Ваккарелло, снова в руках Донателлы Версаче. Эта смена оказала самый положительный эффект на стиль марки. Донателла сумела придать бренду узнаваемую индивидуальность, основанную на молодости и энергичности. Круизная коллекция – яркое тому подтверждение. Новые образы выглядят очень динамично и полны элементов спортивного стиля. Здесь можно найти и кожу, и деним, и винил, которые дизайнер сочетает с цветным твидом и техникой пэчворк. Во многих образах использован трикотаж, украшенный графикой и отсылками к мотоспорту. Однако Версаче не забывает о женственности, предлагая плиссировки и вырезы.