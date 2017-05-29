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Артем Кузелев

Коллекция Versus Versace. Cruise, 2018

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  • 29 Мая 201711:17
Сюжеты: Versace, cruise 2018

Поиски индивидуальности для молодого поколения вдохновили Донателу Версаче создать коллекцию классных городских образов.

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  • Versus Versace. Cruise, 2018

Линия Versus, которой в последние годы занимались разные дизайнеры, включая Кристофера Кейна и Энтони Ваккарелло, снова в руках Донателлы Версаче. Эта смена оказала самый положительный эффект на стиль марки. Донателла сумела придать бренду узнаваемую индивидуальность, основанную на молодости и энергичности. Круизная коллекция – яркое тому подтверждение. Новые образы выглядят очень динамично и полны элементов спортивного стиля. Здесь можно найти и кожу, и деним, и винил, которые дизайнер сочетает с цветным твидом и техникой пэчворк. Во многих образах использован трикотаж, украшенный графикой и отсылками к мотоспорту. Однако Версаче не забывает о женственности, предлагая плиссировки и вырезы.

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