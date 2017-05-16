Коллекция Versus Versace. Pre-Fall, 2017

Донателла Версаче представила смешанную межсезонную коллекцию, которая может стать идеальной основой для повседневного гардероба.

1 / 38 Versus Versace. Pre-Fall, 2017











































































В новом лукбуке второй линии итальянского дома можно увидеть и женские и мужские образы. Донателла Версаче создала очень реалистичную и функциональную коллекцию, которую легко представить в повседневных ситуациях. Чтобы донести эту мысль, дизайнер обращается к девяностым годам прошлого века, откуда заимствует некоторые силуэты, объемы и декоративные элементы. Атласные модели мини Донателла украшает булавками, а зауженные брюки дополняет кожаными поясами и рубашками с вырезами на спине.

При всей ностальгии межсезонная коллекция выглядит все же актуально. Версаче используем заимствования из рабочей униформы, что делает образы функциональными и комфортными. О современности образов говорит и их спортивный дух, без которого не обходится ни одна из последних коллекций дома. Донателла переосмысляет спортивный костюм, использует хлопчатобумажную ткань и трикотаж. В качестве декора выступают застежки-молнии, полоски с логотипами и лампасы.