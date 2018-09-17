Копии и подделки на шанхайской выставке Gucci

Итальянский дом моды совместно с художником Маурицио Каттеланом реализуют проект, посвященный всегда актуальной проблеме индустрии.

Художник Маурицио Каттелан и итальянский дом Gucci подготовили совместный арт-проект, который откроется в октябре в Шанхае. Выставка The Artist is Present посвящена теме авторского права и вечной проблеме подделок. Локация для нее выбрана неслучайно, ведь во всем мире Шанхай считается столицей подделок. При этом анонсируя выставку, коллаборация поместила на афишу портрет художницы Марины Абрамович, хотя последняя не имеет к проекту никакого отношения. Так организаторы еще раз напомнили о взаимоотношениях копии и оригинала. Посетить выставку можно будет в Yuz Museum с 11 октября по 18 декабря.