Кошка Лагерфельда стала жертвой хакеров

Как оказалось, хакеры взламывают аккаунты не только знаменитостей, но и их домашних питомцев.

Совсем недавно интернет обсуждал факт взлома аккаунта Эммы Уотсон и ее откровенные фотографии, но пользователей ждал новый сюрприз. Очередной жертвой хакеров стала Шупетт, знаменитая кошка Карла Лагерфельда. Новость сообщила Эшли Чудин, которая управляет страницами питомца в Instagram и Twitter, где у Шупетт 96 000 и 51 000 фолловеров соответственно. Как оказалось, злоумышленники взломали аккаунты и изменили пароли. Однако неприятность не длилась долго, вскоре учетные записи благополучно вернулись в лапы избалованной кошки.