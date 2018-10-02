Кроссовки по мотивам “Лиги справедливости” от Puma в STREET BEAT KIDS

В сети магазинов одежды и обуви для детей и подростков STREET BEAT KIDS появились комфортные кроссовки, вдохновленные комиксами DC о Супермене. Модель выполнена в цветовой палитре костюма любимого героя из Смолвиля, а боковую сторону украшает известный всем логотип с буквой S.

Модель Puma ST Runner выполнена из кожи и замши. Вместо привычной шнуровки – практичные липучки, которые ускорят процесс сбора в школу или секцию. Кроссовки представлены в размерах 28,5 - 35 EU и подойдут мальчикам и девочкам. Стоимость 3 490 рублей. Модель Puma Justice League ST Runner v2 V PS доступна онлайн и в магазинах сети STREET BEAT KIDS в Москве и Санкт-Петербурге.