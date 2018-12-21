Кто стала законодательницей моды последних 100 лет?

По результатам опроса сотрудники компании DHL назвали актрису Одри Хепберн главной законодательницей моды последнего столетия.

Масштабное исследование проходило среди женщин Великобритании, США, Италии, Австралии и Японии. Всего в опросе приняли участие 6000 человек, которые выбрали абсолютным лидером списка Одри Хепберн. На втором месте оказалась Жаклин Кеннеди, на третьем – принцесса Диана.