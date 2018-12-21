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Audrey Hepburn (17)
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Артем Кузелев

Кто стала законодательницей моды последних 100 лет?

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  • 21 Декабря 201809:59
Сюжеты: Audrey Hepburn

По результатам опроса сотрудники компании DHL назвали актрису Одри Хепберн главной законодательницей моды последнего столетия.

Масштабное исследование проходило среди женщин Великобритании, США, Италии, Австралии и Японии. Всего в опросе приняли участие 6000 человек, которые выбрали абсолютным лидером списка Одри Хепберн. На втором месте оказалась Жаклин Кеннеди, на третьем – принцесса Диана.

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