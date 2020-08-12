Кутюрная коллекция Valentino. Осень-зима, 2020

Пьерпаоло Пиччоли представил шестнадцать роскошных образов под куполом павильона киностудии Cinecitta в Риме.

Итальянский дом моды представил кутюрную коллекцию сезона осень-зима 2020, названную Of Grace and Light – «Свет и благодать». Под куполом одного из павильонов римской киностудии Cinecitta на качелях порхали модели в нарядах, на создание которых Пьерпаоло Пиччоли вдохновили то ли райские птицы, то ли кинозвезды середины XX века. Всего коллекцию составило 16 белых и серебристых нарядов, украшенных мехом, перьями, воланами, рюшами, длинной бахромой и бантами.