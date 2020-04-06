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Артем Кузелев

Леопардовый жакет Кейт Мосс и вещи других звезд на аукционе Vestiaire Collective

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  • 06 Апреля 202017:15
Сюжеты: Covid19

Приобрести вещи Анны Делло Руссо, Клэр Уэйт Келлер, Карин Ройтфельд, Рэйчел Вайс и других знаменитостей можно с пользой для человечества.

Платформа Vestiaire Collective, специализирующаяся на перепродаже люксовых и редких вещей, запустила онлайн-аукцион, средства, вырученные с которого, отправятся на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. В числе лотов торгов можно найти классные вещи, принадлежащие самым настоящим иконам стиля – подругам соучредительницы платформы Фанни Муазан: Кейт Мосс, Клэр Уэйт Келлер, Белле Фрейд, Карин Ройтфельд, Рэйчел Вайс, Анне Делло Руссо и другим знаменитостям.

 
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