Марк Джейкобс рекламирует линию Marc Jacobs Beauty

После прошлогодних экспериментов с рекламными ходами американский дизайнер решил сам сняться в кампании косметической линии.

Марк Джейкобс стал главным героем рекламы собственной косметической линии. Кампания стартовала в социальных сетях под хэштегом #GratefulNotHateful и посвящена месяцу поддержки сообщества ЛГБТ+. Сообщается, что бренд Marc Jacobs Beauty также выделил 100 000 долларов, которые разделит между нескольким благотворительным фондам.