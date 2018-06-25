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Артем Кузелев

Марк Джейкобс рекламирует линию Marc Jacobs Beauty

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  • 25 Июня 201813:48
Сюжеты: Marc Jacobs, Рекламные кампании, Косметика и парфюмерия

После прошлогодних экспериментов с рекламными ходами американский дизайнер решил сам сняться в кампании косметической линии.

Марк Джейкобс стал главным героем рекламы собственной косметической линии. Кампания стартовала в социальных сетях под хэштегом #GratefulNotHateful и посвящена месяцу поддержки сообщества ЛГБТ+. Сообщается, что бренд Marc Jacobs Beauty также выделил 100 000 долларов, которые разделит между нескольким благотворительным фондам.

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