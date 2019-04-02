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Артем Кузелев

Марка Gucci – самая любимая среди люксовых

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  • 02 Апреля 201916:24
Сюжеты: Gucci

Итальянский бренд оказался самым востребованным в премиальном сегменте по всему миру.

Во второй части нового отчета онлайн-сервиса How to Dress Like рассказывается о том, какие люксовые марки чаще всего попадают в поисковые запросы. Исследование затрагивает предпочтения пользователей из 171 страны, в том числе и России. Аналитики проекта определили, что самым популярным у россиян премиальным брендом оказался Tommy Hilfiger.

Однако в мировом рейтинге первенство у итальянского дома Gucci. Этот бренд популярен у пользователей из стран Азии, Африки, Латинской Америки, Австралии, Европы и всех Скандинавских стран. Стоит отметить, что с завидным постоянством марка занимает лидирующие позиции в большинстве подобных исследований.

Что касается США, то здесь самым востребованным стал парижский дом моды Louis Vuitton. В Канаде лидирует Michael Kors, а у британских модников – Ted Baker.

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