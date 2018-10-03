Вход
ADV
Интересно
Gucci (295)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Марка Gucci снова лидирует

  • 90
  • 0
  • 03 Октября 201809:57
Сюжеты: Gucci

Опрос нескольких тысяч покупателей показал, что итальянский дом моды остается самым популярным у миллениалов.

Финансовая компания UBS Group AG провела собственное исследование мнения покупателей. Во время опроса сотрудники холдинга пообщались с 3000 представителями молодой аудитории из Европы, США и Китая. Согласно исследованию, на 85% рост продаж в люксовом сегменте обеспечивает активность покупателей в возрасте от 18 до 35 лет. Самыми популярными марка у миллениалов вновь стали итальянский дом Gucci и его французский конкурент Louis Vuitton. При этом отмечается, что большая часть покупок совершается не в онлайне, а в обычных магазинах.

 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru