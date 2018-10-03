Марка Gucci снова лидирует

Опрос нескольких тысяч покупателей показал, что итальянский дом моды остается самым популярным у миллениалов.

Финансовая компания UBS Group AG провела собственное исследование мнения покупателей. Во время опроса сотрудники холдинга пообщались с 3000 представителями молодой аудитории из Европы, США и Китая. Согласно исследованию, на 85% рост продаж в люксовом сегменте обеспечивает активность покупателей в возрасте от 18 до 35 лет. Самыми популярными марка у миллениалов вновь стали итальянский дом Gucci и его французский конкурент Louis Vuitton. При этом отмечается, что большая часть покупок совершается не в онлайне, а в обычных магазинах.