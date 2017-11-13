Вход
ADV
Интересно
Gucci (267)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Марка Gucci выиграла суд у Forever 21

  • 231
  • 0
  • 13 Ноября 201713:07
Сюжеты: Gucci, Forever 21

Окружной суд США разрешил конфликт между домом Gucci и маркой Forever 21 в пользу итальянской компании.

Калифорнийский окружной суд США отклонил жалобу фаст-фэшн ретейлера, сообщает издание BoF. В июне марка Forever 21 направила иск, чтобы получить разрешение использовать в своих коллекциях сочетание полос синего и красного, а также зеленого и красного цветов. Однако такое дизайнерское решение является зарегистрированной торговой маркой Gucci. Суд посчитал, что итальянский дом не должен быть лишен своих прав в определенных категориях.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru