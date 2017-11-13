Марка Gucci выиграла суд у Forever 21

Окружной суд США разрешил конфликт между домом Gucci и маркой Forever 21 в пользу итальянской компании.

Калифорнийский окружной суд США отклонил жалобу фаст-фэшн ретейлера, сообщает издание BoF. В июне марка Forever 21 направила иск, чтобы получить разрешение использовать в своих коллекциях сочетание полос синего и красного, а также зеленого и красного цветов. Однако такое дизайнерское решение является зарегистрированной торговой маркой Gucci. Суд посчитал, что итальянский дом не должен быть лишен своих прав в определенных категориях.