Марка The Row дебютирует с мужской коллекцией

Уже этой осенью в продажу поступит первая мужская коллекция от американского бренда сестер Олсен.

Бренд The Row анонсировал запуск мужской линии одежды. Дебютная коллекция появится в фирменных бутиках марки уже в октябре этого года, о чем сестры Олсен сообщили в своем «Инстаграме». Коллекцию составят вещи, стилистически перекликающиеся с женской линейкой. Это будут однобортные пиджаки, прямые брюки, хлопковые рубашки и трикотаж. Традиционно дизайнеры выбрали в качестве основной гаммы приглушенные оттенки синего, лилового и серого. На первых порах приобрести вещи можно будет в нью-йоркском и лос-анджелесском бутиках The Row.