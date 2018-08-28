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Олсен (Mary-Kate & Ashley Olsen) (37)
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Артем Кузелев

Марка The Row дебютирует с мужской коллекцией

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  • 28 Августа 201814:32
Сюжеты: Олсен (Mary-Kate & Ashley Olsen)

Уже этой осенью в продажу поступит первая мужская коллекция от американского бренда сестер Олсен.

Бренд The Row анонсировал запуск мужской линии одежды. Дебютная коллекция появится в фирменных бутиках марки уже в октябре этого года, о чем сестры Олсен сообщили в своем «Инстаграме». Коллекцию составят вещи, стилистически перекликающиеся с женской линейкой. Это будут однобортные пиджаки, прямые брюки, хлопковые рубашки и трикотаж. Традиционно дизайнеры выбрали в качестве основной гаммы приглушенные оттенки синего, лилового и серого. На первых порах приобрести вещи можно будет в нью-йоркском и лос-анджелесском бутиках The Row.

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