Марки Gucci и Balenciaga уступили первенство

Абсолютные лидеры прошлых сезонов спустились в рейтинге популярности платформы Lyst.

Эксперты сайта Lyst вновь изучили поведение потребителей индустрии моды в сети и составили список самых популярных марок. По итогам первого квартала 2019 года лидером рейтинга стал итальянский бренд Вирджила Абло Off-White, а вот дому Gucci пришлось спуститься на второе место.

На третьем месте расположился парижский дом моды Balenciaga, на четвертом – итальянский дом Valentino, на пятом – Fendi и на шестом – Prada. В десятку самых популярных также вошли (по мере снижения пользовательского интереса) марки Stone Island, Versace, Vetements и Saint Laurent.