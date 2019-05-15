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Артем Кузелев

Марки Gucci и Balenciaga уступили первенство

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  • 15 Мая 201918:54
Сюжеты: Gucci, Balenciaga

Абсолютные лидеры прошлых сезонов спустились в рейтинге популярности платформы Lyst.

Эксперты сайта Lyst вновь изучили поведение потребителей индустрии моды в сети и составили список самых популярных марок. По итогам первого квартала 2019 года лидером рейтинга стал итальянский бренд Вирджила Абло Off-White, а вот дому Gucci пришлось спуститься на второе место.

На третьем месте расположился парижский дом моды Balenciaga, на четвертом – итальянский дом Valentino, на пятом – Fendi и на шестом – Prada. В десятку самых популярных также вошли (по мере снижения пользовательского интереса) марки Stone Island, Versace, Vetements и Saint Laurent.

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