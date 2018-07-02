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Артем Кузелев

Масштабная выставка Dior в музее Виктории и Альберта

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  • 02 Июля 201813:34
Сюжеты: Dior

Знаменитый лондонский музей анонсировал грандиозный проект, который заранее сравнивает с мегауспешной выставкой Alexander McQueen: Savage Beauty.

Кураторы Музея Виктории и Альберта в Лондоне похвастались подготовкой масштабного выставочного проекта, который своим размахом не уступает мегауспешному шоу Alexander McQueen: Savage Beauty. На этот раз в центре внимания оказался Кристиан Диор и все грани его таланта. Экспозиция Christian Dior: Designer of Dreams откроет свои двери 2 февраля 2019 года и представит гостям более 500 предметов, 200 из которых являются нарядами из кутюрных коллекций Диора. Работать выставка будет полгода, до июля, а потом, возможно, отправится в гастрольное турне.

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