Межсезонная коллекция Dior. Pre-Fall, 2019

Мария Грация Кьюри представила коллекцию, вдохновленную ремесленными искусствами юга Италии.

В новой коллекции креативный директор парижского дома моды обращается к своим южно-итальянским корням. Мария Грация вдохновляется ремеслами родины и красотой, которую способны сотворить человеческие руки. При этом Кьюри говорит нам, что истинная роскошь – это не блеск, вычурный декор и дорогие материалы, а ручная работа. Дизайнер уверена, что современные люди устали от сложных техник и дизайна и хотят носить что-то комфортное и простое. Коллекция и в самом деле оказалась для дома Dior лаконичной, но вероятно – более успешной с точки зрения коммерции.