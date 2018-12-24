Межсезонная коллекция Gucci. Pre-Fall, 2019

Алессандро Микеле представил лукбук новой коллекции – как всегда яркой и эксцентричной.

Как и обещал ранее, Алессандро Микеле опубликовал лукбук межсезонной коллекции будущего года, созданный в соавторстве с Хармони Кориной. В скором времени фотографии, созданные американским кинорежиссером, выйдут отдельной книгой в издательстве Idea Books, а пока что почти сто образов доступны в сети. Как всегда, Микеле эксцентричен и креативен. Коллекция получилась богатой и очень красивой. По традиции креативный директор Gucci использует массу культурных и стилистических отсылок, разнообразный декор и дорогие ткани. Микеле гармонично смешивает стритстайл с классикой и даже историческим костюмом и выдает поклонникам итальянского дома невероятные даже по меркам современных денди наряды.