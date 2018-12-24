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Артем Кузелев

Межсезонная коллекция Gucci. Pre-Fall, 2019

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  • 24 Декабря 201817:49
Сюжеты: Gucci, Pre-Fall 2019

Алессандро Микеле представил лукбук новой коллекции – как всегда яркой и эксцентричной.

Как и обещал ранее, Алессандро Микеле опубликовал лукбук межсезонной коллекции будущего года, созданный в соавторстве с Хармони Кориной. В скором времени фотографии, созданные американским кинорежиссером, выйдут отдельной книгой в издательстве Idea Books, а пока что почти сто образов доступны в сети. Как всегда, Микеле эксцентричен и креативен. Коллекция получилась богатой и очень красивой. По традиции креативный директор Gucci использует массу культурных и стилистических отсылок, разнообразный декор и дорогие ткани. Микеле гармонично смешивает стритстайл с классикой и даже историческим костюмом и выдает поклонникам итальянского дома невероятные даже по меркам современных денди наряды.

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