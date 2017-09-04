Натали Портман вновь стала лицом аромата Miss Dior

Актриса, режиссер и продюсер снова выступает в роли музы легендарного парижского дома моды.
Уже в который раз подряд Натали Портман становится лицом аромата Miss Dior. Американская актриса вновь примерила романтический образ, который идеально транслирует настроение и атмосферу парфюма. Однако съемки в рекламе и забота о детях – далеко не все, что занимает актрису на данный момент. В скором времени мы сможем увидеть Натали в мелодраме «Расцвет бесчувственных ублюдков», а на будущий год у нее запланировано еще две премьеры.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.