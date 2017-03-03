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Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне: Versus. Осень, 2017

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  • 03 Марта 201710:10
Сюжеты: Versace, Неделя моды в Лондоне, Осень-зима 2017-18

Расставшись с Энтони Ваккарелло, Донателла Версаче придумала коллекцию уличных образов в духе техно и гламурного футуризма.

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  • Versus. Осень, 2017

Работая над новой коллекцией, Донателла Версаче и ее команда традиционно вдохновлялись спортом и уличной модой. Если в течение дня вы хотите выглядеть стильно и чувствовать комфорт, то эти образы как раз для вас. При этом осенне-зимняя коллекция Versus будто бы специально создана для того, чтоб вполне гармонично смотреться на техно-вечеринках: здесь очень сильные силуэты, однако Донателла почти не использует яркие краски и блестки. Несколько образов на основе красного и голубого стали неким реверансом в память Дэвида Боуи и его макияжу с обложки альбома Aladdin Sane.

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