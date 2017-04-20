Неделя моды в Милане: Antonio Marras. Осень, 2017

Масштабная и очень зрелищная коллекция Антонио Марраса стала любовным письмом сильным женщинам, таким как Эва Мамели и Пина Бауш.

1 / 87 Antonio Marras. Осень, 2017













































































































































































Одной из самых прекрасных коллекций миланской Недели моды стала осенне-зимняя коллекция Антонио Марраса. Адресованная сильным дамам прошлого, она оказалась удивительно актуальной и точной. Каждый образ коллекции кажется безупречным благодаря гармоничной эклектике классического итальянского гламура, правильной доли ретро и фирменному стилю дизайнера.

Маррас проявил себя в новой коллекции как истинный художник, который тонко чувствует, что с чем и в каких пропорциях сочетать. Кажется, здесь нет ни одного неверного образа. Дизайнер выбирает безпроигрышные силуэты, пропитанные романтикой ушедших эпох; мастерски работает с фактурами, сочетая очень разные материалы; предпочитает благородную палитру, которая останется актуальной всегда.

В качестве двух муз своей новой коллекции Антонио выбрал двух сильных и так непохожих друг на друга женщин: знаменитого ботаника Эву Мамели и великую танцовщицу Пину Бауш. Обе дамы обладали не только независимыми характерами, но еще отличались целеустремленностью и собственным видением мира. Этими свойствами дизайнер хочет наделить и свою современную героиню, которой мало было просто женственной.

Что касается собственно моделей то Маррас много работает с многослойностью и деконструкцией одежды. Дизайнер выбирает роскошные материалы, главным из которых становится расшитый жаккард, украшенный цветочными мотивами. Тюль, трикотаж, шерсть и бархат здесь также играют важную роль, причем присутствуют и в тех нескольких мужских образах, которые модельер органично вводит в коллекцию. Итог получается смелым, очень зрелищным и романтичным.