Неделя моды в Милане: Gucci. Осень, 2017

Алессандро Микеле продолжает удивлять масштабом своей фантазии и на этот раз сравнивает себя с алхимиком, который смешивает самые разные ингредиенты в настоящую гремучую смесь.

1 / 119 Gucci. Осень, 2017













































































































































































































































Миланский показ Gucci стал настоящим праздником для тех, кто любит яркие краски, россыпи кристаллов и щедрую отделку. На этот раз Алессандро Микеле не останавливается на одной теме и работает сразу по нескольким направлениям. Главное в новое коллекции итальянского дизайнера – то, что он сумел превратить сезонную коллекцию в почти от-кутюр и предложил одеваться роскошно каждый день.

Традиционно новые модели от Микеле можно охарактеризовать как эксцентричные, яркие, смелые и богатые. Дизайнер полностью отдается творческому порыву, не забывая о своих главных источниках вдохновения. Во главу угла Микеле ставит ностальгическую романтику и любовь к блеску итальянского гламура. При этом даже щедрая отделка, вышивки, блески и кристаллы смотрятся на его моделях вполне гармонично и изысканно.

Особого внимания заслуживает тот факт, что на этот раз одежда, созданная Алессандро, выглядит более реалистично. Дизайнер понемногу отказывается от театральности и карнавальности, а также почти не использует андрогинность. В коллекции легко обнаружить ссылки на моду сороковых, семидесятых и восьмидесятых годов, а также заимствования из традиционной культуры Китая. Все вместе это смешивается в безумный, но очень красивый и энергетически насыщенный микс. Рассматривать новые образы можно бесконечно долго, анализируя их как истинные произведения искусства.