Неделя моды в Москве: День первый

19 марта в Гостином дворе состоялось главное модное событие этой весны – стартовал юбилейный сезон московской Недели моды.

41 сезон Недели моды в Москве начался с гала-показа самых именитых российских дизайнеров. В шоу в честь 25-летия Недели участвовали Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, Игорь Чапурин, Татьяна Парфенова, Ирина Крутикова, Виктория Андреянова. Дизайнеры - обладатели награды «Золотой манекен» впервые за много лет показали свои коллекции на одном подиуме. Торжественной речью дефиле открыл Александр Достман, президент Ассоциации высокой моды и прет-а-порте.

Вячеслав Зайцев представил микс из лучших коллекций последних лет, объединив их под названием «Ностальгия по красоте». Ирина Крутикова показала элементы коллекции в свойственном ей изысканном и утонченном стиле. Игорь Чапурин в коллекции New Black остался верен принципам haute couture и использовал индийский шелк, парчу, туркменский хлопок, тончайшую шерсть и жаккард. Продолжила гала-показ капсульная коллекция Татьяны Парфеновой сезона осень-зима 2019. Коллекция Виктории Андреяновой стала гимном сильной женщине, способной изменить мир. Закрывал шоу Валентин Юдашкин с коллекцией струящихся и ярких образов.

В день открытия Недели моды вновь открылся street fashion подиум, на котором свои коллекции представил проект Todes Wear.

Настоящим сюрпризом оказался первый за всю 25-летнюю историю Недели моды в Москве показ драгоценных украшений ювелирного бренда Kabarovsky.