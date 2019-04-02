Неделя моды в Москве: День шестой

24 марта в Гостином дворе завершилась юбилейная Неделя моды в Москве.
Открыл последний день юбилейной московской Недели бренд Pavel Yerokin. Она получила название «ХитроПухоСплетения» и стала настоящим экспериментом. Это коллекция абсолютно новых идей, технологических решений и интересных образов из высококачественного пуха.
Эксклюзивную коллекцию кожаной одежды представила марка Eleonora Amosova. Гости показа увидели концептуальную и эффектную одежду. Главной изюминкой нарядов стало сочетание тончайшего кружева и цветочной вышивки.
Ярким представлением был показ коллекции George Black Haute Couture от марок George Black & AnPer. На подиуме преобладали красный, черный и фиолетовый цвета, реализованные в роскошных платьях.
Особое внимание гостей привлек показ коллекций группы дизайнеров, объединенных в проекте V&L Fashion Platforma. Модельеры коллаборации использовали авторский крой, экспериментировали с формой и фактурой, а также креативно объединяли разнородные материалы.
В коллекции «Ее поцелуи были полны нежности» сезона осень-зима 2019/20 бренда Stasia&Stasia использованы только легкие, воздушные и нежные ткани. Вечерние и свадебные платья из струящегося фатина с юбками в пол и шлейфами, лифы из нежного кружева – все напоминало об образе романтичной женщины.
Марка Gera Skandal по традиции не следует мировым трендам и навязанным стандартам. На подиуме была представлена искренняя коллекция, обнажающая душу и эмоции дизайнера. Гости узнали оригинальное видение не только повседневных образов, но и люкс, экомеха и спортивный шик.
На показе Teplitskaya Design на подиуме появились яркие образы, вдохновленные путешествиями. Японская тема представлена вещами с вышивкой по технологии «сашико», широкими пальто из шерсти и шелка. Также в коллекции представлены вязанные изделия в этническом стиле, напоминающие европейскую моду 1930-х годов.
Бренд Ilya Shiyan представил коллекцию в духе повседневного шика. Она составлена из многослойных и сложных образов, в которых люкс сочетается с элементами панка. Авангардного настроения нарядам придают уникальные арт-элементы, созданные вручную.
Новая коллекция от MD Makhmudov Djemal посвящена японской богине солнца. Она состоит из двух блоков. В первом представлены черно-белые и золотистые образы с декором в виде булавок, люверсов и кнопок. Во втором блоке четко прослеживается переход от черного к ярким цветам: красному, синему, золотому и оранжевому.
Закрыл юбилейную Неделю моды в Москве показ Headliner by Volky. Марка представила одежду в стиле спорт-шик и кэжуал. Дизайнеры использовали анималистичные принты, которыми украсили брюки, костюмы, бомберы, свитшоты и другие модели. Кроме того, в коллекции много неона розового и желтого оттенков.
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