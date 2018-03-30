Неделя Моды в Москве. Осень-зима 2018-19. День 3

Третий день Недели моды в Москве порадовал гостей разнообразием и креативностью показов. В этот день были представлены социальные дизайнерские проекты, детские яркие дефиле и невероятно концептуальные решения в финале дня.

Деловая программа

22 марта стартовала трехдневная деловая программа, организованная стратегическим партнером, компанией Fashion Consulting Group при поддержке Агентства Инноваций города Москвы. На старте бодрый тон задала форсайт-сессия «Fashion индустрия 4.0: что это такое и в каком направлении двигаться?» с участием лучших инсайдеров и тренд-сеттеров индустрии. Модератором беседы выступила генеральный директор Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс. В дискуссии участвовали: Алена Исаева (журналист, экс- главный редактор Aizel, Numero, Marie Claire), Михаил Коловангин (chief байер ЦУМ), Мария Горкуш (руководитель Fashion tech акселератора Faberlic), Анна Черных, Владимир Тилинин (кураторы курса «Дизайн одежды» БВШД), Роман Ефремов (генеральный директор отраслевого союза FashionNet). Новый тип индустрии – технологичный и гиперпродуктивный.

Основные ниши fashion tech: в продукте, в процессе разработки, кастомизации, в дистрибуции, коммуникации. Гости отметили что, специалист 4.0 это многозадачный человек в многочисленных, но смежных областях. Взаимодействие человека с технологиями – это неизбежное явление, но как и человека, все технологии и системы нельзя оставлять без контроля. Завершился сегодняшний день практической лекцией Людмила Михайлова-Командрэ из парижского бюро Trend & Tendance о том, как российским дизайнерам выйти на европейский рынок и грамотно работать там с шоурумами : капсульные коллекции, четкое соблюдение сроков поставок, тесная обратная связь с рынком - специалистами и потребителями, учет макроэкономической ситуации, знание законов экспорта, – основы успешного ведения бизнеса на европейском рынке.

ОТКРЫТЫЙ МИР

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Одним из проектов, реализуемых НП «Открытый мир» является линия интеграционных показов «Я продолжаю идти...», регулярно проходящих в рамках Недели Моды в Москве при поддержке Ассоциации высокой моды и прет-а-порте, Департамента социальной защиты населения г. Москвы, УСЗН ЗАО г. Москвы, ГБУ Научно- практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И.Швецовой. Главными героями нынешнего показа стали девушки, с ограничениями здоровья, судьбы которых полны испытаний. Сложные жизненные ситуации не сломили их силу духа, а наоборот, помогли открыть новые жизненные ресурсы, которые ведут их к новым целям, достижениям и победам! Традиционно, переполненный зал шквалом аплодисментов встретил неземных красавиц, судьба, которым принесла испытания силы духа. Вместе с интеграционными моделями на подиум вышли представительницы шоу-бизнеса, солидарно идее "Красота не имеет ограничений". Не случайно для нынешнего показа была выбрана коллекция свадебных платьев известного во всем мире Российского бренда «GABBIANO» - ведь самой важной частью жизни любой женщины является семья, а ключевым и памятным моментом на пути к созданию семьи, конечно же - свадьба!

VOZRASTA NET

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Совместный показ модельного агентства «VOZRASTNET» , клуба «СуперБабушка» и конкурса «Московская СуперБабушка». Клуб объединяет активных и позитивных женщин зрелого возраста и создает возможности для их саморазвития, для создания примера и подражания. Задор и энергия, шарм и очарование зрелых моделей, которой можно только позавидовать – вот что увидела на подиуме публика. Да и сами она не отставала - бодрыми возгласами «Браво!» гостьи показа подбадривали подруг-моделей, демонстрирующих образы разных стилевых направлений.

В рамках этого же показа состоялась презентация пилотного проекта Правительства Москвы «Активное долголетие» и авторской программы “Искусство жить” мирового топ-стилиста, президента Открытой Международной Академии парикмахерского искусства и искусства визажа, президента Российской секции Всемирной Ассоциации парикмахерского искусства Intercoiffure Mondial Дмитрия Винокурова. Задача программы научить москвичей зрелого возраста выглядеть современно, помочь расстаться с надуманными возрастными стандартами и табу. На модном подиуме была продемонстрирована первая из шести новых коллекций современных имиджей для москвичей зрелого возраста, над которыми работает команда Винокурова. Она называется «Красивый возраст». В качестве моделей на подиум вышли самые обычные люди весьма почтенного возраста и разных профессий – это победители конкурса «Московская Супербабушка»!

Гости Недели Моды стали свидетелями чудесного преображения участниц дефиле. Над новыми имиджами Суперабушек работала креативная команда Дмитрия Винокурова и стилисты-костюмеры под руководством главного стилиста телевизионной программы «Модный приговор» Николая Овечкина. Ярки образы никого не оставили равнодушными. Искусство жить состоит из многих составляющих, но главная из них – умение жить с удовольствием. Программа «Искусство жить» вовлекает людей старшего поколения в весьма занимательный процесс работы над своей внешностью и образом жизни.

TATIANA TUZOVA RUSSIAN BARBIE

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Русская Барби - Татьяна Тузова стала дизайнером и представила свои фантазии на флористическую тему - уникальную одежду из искусственных цветов, при поддержке глянцевого журнала "Creative Stars". Уникальная коллекция артистических образов буквально ошеломила публику. Каждое платье подобно цветку, раскрывающего всю прелесть очарования, непосредственности и игривой привлекательности женщины, не смотря на возраст, остающейся в душе девочкой, которая хочет быть красивой всегда и несмотря ни на что! Цель и желание дизайнера привлечь внимание необычным декором, который не сможет остаться незамеченным достигнуто на все сто процентов.

ETNIQUE COLLECTION

Уникальный Бренд Ethnique Collection Afro Print Style был создан летом 2016 года русским дизайнером Кристиной Адушкиной для эксцентричных обладательниц энергией, манящих загадочностью и соблазнительной привлекательностью. Показ “The voice of passion” - это эксклюзивная круизная линия одежды от основателя и дизайнера бренда Кристина Адушкина и дизайнера Милы Мироновой, которая представляет сплетение европейских силуэтов, принтов сочной, яркой, жаркой Африки броских аксессуаров. Удачное сочетание, впечатляющее своей ярко-выраженным колоритным и страстным стилем.

Институт бизнеса и дизайна (B&D)

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В рамках Недели моды в Москве состоялся показ дипломных коллекций выпускников Кафедры дизайна костюма и моды Института бизнеса и дизайна (B&D). Все проекты выполнены под руководством заведующего кафедрой – российского дизайнера Сергея Сысоева. На показе были представлены авторские коллекции, соединяющие в себе последние мировые тенденции. Совершенно разные источники вдохновения, любовь к моде, искусству и экспериментам послужили выбором единой концепции показа: Влияние искусства на искусство создания костюма. От Собора Петра в Ватикане, второго этапа эпохи Ренессанса и аппликаций французского художника Анри Матисса до скульптуры «LOVE» Роберта Индианы и стиля поп-арт!

POLINA GOLUB

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Бренд женской и детской одежды существует с 2010 года, основным направлением в работе на сегодняшний день стало производство школьной формы премиум класса. Каждая подиумная коллекция Полины Голубь это своего рода исследование и поиск новых форм и стилей. Вдохновение для создания именно детских образов дизайнер черпает из безграничной любви к своей дочери Милане, которая украшает своим участием каждый модный показ. В этом сезоне на подиуме Гостиного двора были представлены три капсульных линейки одежды, три истории о детской моде, увлечениях и стиле жизни! В капсуле «Школа» прослеживается стиль, принятый в лучших английских частных школах – юбки пиджаки, жилеты, кардиганы и брюки темно-синего цвета. Белые блузки для девочек декорированы шикарными жабо. Яркие, в прямом смысле, детали, - красные гольфы, береты и подтяжки и пальто делают коллекцию не скучной. Casual капсула для девушек «Holidays» решена в оттенках денима и серебра – светло голубой припыленного оттенка трикотаж дополнен темно-синими стегаными утепленными куртками и жилетами, блестящими брюками и юбками из технологичных материалов. Завершила показ мини- коллекция шикарных нарядных платьев для юных леди «Selebretion», выполненная в нежных, преимущественно нюдовых оттенках. Лиф платьев расшит кружевом, а юбки отделаны воланами из воздушного фатина.

PLATFORMA 9 GENERATION

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Дизайнеры Platforma 9 — это группа выпускников курса кафедры «Дизайн костюма» Института Бизнеса и Дизайна под руководством Варвары Андреевой и Ланы Билюга. Это симбиоз молодости и творчества. Это платформа старта новых имен, начинаний и оригинального смешения идей. Проект Generation это сразу девять поводов для прогулки, девять причин для проявления любви и девять шансов начать жизнь по- новому! Девять талантливых авторов, которые пишут истории современной одежды шелковыми нитями, неожиданными фактурами, новаторскими формами и материалами. Девять ярких коллекций, которые сочетают в себе классику, этно-арт, концептуальный модерн, бохо-шик и футуризм. Коллекции, которые раз и навсегда снимают вопросы о том - "что надеть" и "куда в этом пойти". Авторы поднимают проблемы молодёжи, возвращают веру в добро и просто дают пищу для экспериментов. Здесь есть на что посмотреть, что надеть и о чём задуматься. Каждый дизайнер представляет свое видение!

ANASTASIYA KUCHUGOVA

В своей новой коллекции «Queen V» дизайнер исследует тему викторианской эпохи, а затем переносит их на русский менталитет и современные реалии. Это рассказ о будних днях королевы. Королевы, которая живет в каждой женщине. Элегантность на каждый день – таков ее девиз.

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Трансформируя эпоху на наши дни, ANASTASIYA KUCHUGOVA пропагандирует доступность моды с подиумов для среднего класса. При этом одежда сохраняет присущий pret-a-porter de luxe и haute couture сложный крой и утонченную отделку. При выборе тканей для коллекции особое предпочтение дизайнер отдает органзе, кружевам и шифону, в верхних изделиях используется твид и джерси. Традиционно для бренда, большое количество моделей изготовлено c применением ручной вышивки.

В сезоне FW2018/19 дизайнер Анастасия Кучугова добавляет королевским женственным линиям из викторианского стиля элементы присущие строгому английскому крою 20-го века колористическом решении превалирует полоска. Так же используются сложные глубокие цвета.

Идеально подобранная под каждый образ коллекции обувь предоставлена брендом «Vitacсi».

Украшения предоставлены брендом авторских ювелирных украшений – Nabirochkina Jewerly.

Партнеры показа: караоке театр «Синематограф», шоу «Ladies of Burlesque».

SVETLANA EVSTIGNEEVA & BeretkAh

Дуэт дизайнеров, каждый из которых искусно дополняет своими творениями общую концепцию, уже второй сезон радует гостей Московской недели моды представляя публике новую коллекцию вечерних платьев и аксессуаров под названием «СОЛНЦЕ», пропитанную солнечным светом и женственностью. Коллекция раскрывает женскую многогранность и внутреннюю силу, исполняя гимн природной красоте. Героиня – современная, но в то же время романтичная девушка, чувствующая свою связь с природой. Многих из нас вдохновляют путешествия и покорение новых горизонтов, но, проделав долгий путь и насытившись впечатлениями, мы всегда возвращаемся туда, где царят спокойствие и гармония. Только наедине с природой мы можем восстановить свои силы и вдохновиться на новые свершения. Главный источник жизни – солнце. Вместе с остальной природой оно наполняет нас созидательной энергией, которую мы как хранительницы очага дарим семье и миру.

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В новой коллекции дизайнер в очередной раз экспериментирует с шифоном и тюлем. Многоярусные платья стали еще объемнее и воздушнее, а вышивка, аппликации и оборки в приталенных вариантах и платьях прямого кроя – еще более проработанными и разнообразными. Короны в форме ореолов или нимбов в исполнении дизайнера и основателя бренда головных уборов «BeretkAh...!» Татьяны Ашаковой гармонично дополняют образы, а торжественная не без нот драматизма классическая музыка сопровождающая показ многократно усиливает впечатление от коллекции. Нельзя не отметить и работу студии цветов Slava Rosca - элегантные композиции в руках моделей удачно гармонировали с образами, а композиции из растительных материалов, украшавших подиум, создавали нужное впечатление у зрителей показа и настрой. Ярким акцентом показа стал выступление солистки Большого театра балерины Янины Париенко, которая предстала перед гостями показа в одном из образов коллекции “СОЛНЦЕ”.

Фото - Виктор Бойко, Любовь Шеметова, Дмитрий Бабушкин